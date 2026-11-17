資深歌手羅大佑日前受訪時，提到沒有子女的人對下一代可能不會想太多，並點名前總統蔡英文等人，火速引發許多公眾人物的反彈，掀起兩派爭論。不過其實43歲藝人莎莎（鍾欣愉）與圈外男友「錢先生」交往近20年，也曾透露兩人可能不會結婚、也不會生小孩，並親揭超殘酷原因，就是怕養出不孝子。
莎莎與男友至今已穩定交往近20年，還曾合夥經營咖啡廳「Halo cafe」等一起創業，男友在背後默默支持，莎莎也不時會在社群與節目上分享日常互動。雖然兩人愛情長跑多年，但至今都沒有傳出婚訊。事實上，早在2024年莎莎出席高雄跨年晚會記者會時，就透露沒有結婚跟生小孩的想法，「可能就這樣到老。」
莎莎親揭不婚不生原因：怕養出不孝子
莎莎也說到自己不想結婚生小孩的原因，表示因為身邊姊妹都已經結婚生子，隨時都能體會到小孩的熱鬧氛圍，加上沒結婚可以在家裡當公主很幸福。最後莎莎也透露最殘酷的一點，就是怕自己太縱容小孩，會寵出不孝子，擔心子女教育方面的問題。
莎莎分享愛情保鮮秘訣 喊話不要吝嗇示愛
莎莎與男友交往多年依然像剛熱戀的情侶，她也曾分享感情保鮮的秘訣，表示很多女生談戀愛就會從朋友圈消失，凡事都變得以男友為重，認為女生無論是經濟或生活一定要培養獨立能力，才可以跟另一半互相分享彼此生活。因為和男友一起經營咖啡廳，在一起時間很多，莎莎也透露要給予適當空間，所以兩人回家都是陪家人為重，這樣反而更期待隔天見面。最後莎莎表示不要吝嗇示愛，以免變成沒有愛的老夫老妻模式。
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莎莎親揭不婚不生原因：怕養出不孝子
莎莎也說到自己不想結婚生小孩的原因，表示因為身邊姊妹都已經結婚生子，隨時都能體會到小孩的熱鬧氛圍，加上沒結婚可以在家裡當公主很幸福。最後莎莎也透露最殘酷的一點，就是怕自己太縱容小孩，會寵出不孝子，擔心子女教育方面的問題。
莎莎分享愛情保鮮秘訣 喊話不要吝嗇示愛
莎莎與男友交往多年依然像剛熱戀的情侶，她也曾分享感情保鮮的秘訣，表示很多女生談戀愛就會從朋友圈消失，凡事都變得以男友為重，認為女生無論是經濟或生活一定要培養獨立能力，才可以跟另一半互相分享彼此生活。因為和男友一起經營咖啡廳，在一起時間很多，莎莎也透露要給予適當空間，所以兩人回家都是陪家人為重，這樣反而更期待隔天見面。最後莎莎表示不要吝嗇示愛，以免變成沒有愛的老夫老妻模式。