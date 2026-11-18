民眾黨嘉義市長候選人張啓楷因當街尿尿風波出面道歉，也讓「在外尿急找不到廁所怎麼辦」成為關注焦點！若在街頭突發尿急卻一時找不到洗手間，千萬別冒著觸法風險隨地便溺，醫師曾分享1個簡單手部動作暫緩尿意，搭配5類最快借到廁所的場所與隨身應急神器，就能體面化解尷尬危機。
最重罰6000！張啓楷當街尿尿全被拍 律師揭罰則、檢舉獎金這樣領
🟡中醫教手心寫小字握拳，啟動交感神經緩尿意
至和中醫診所醫師李培碩曾在臉書拍短片分享急救妙招，若在外面臨時尿急卻找不到廁所，可以拿筆在手心寫一個「小」字，接著用力握緊拳頭。李培碩解釋，排尿主要由「副交感神經」掌管，當用力握拳時會啟動「交感神經」並轉移注意力，就能暫時壓下想尿尿的急迫感。
此外，突發尿急時切記先停下腳步、找地方站穩或坐下深呼吸，避免快步奔跑或大步走，以免腹壓增加讓膀胱更難忍耐；同時可嘗試快速收縮與放鬆骨盆底肌（類似凱格爾運動），有助於抑制膀胱收縮反射。不過醫師也提醒，這類方法僅供尋找廁所前的「暫時應急」，切勿長期習慣性憋尿，以免引發泌尿道感染或膀胱發炎。
🟡街頭找廁所鎖定5類場所，善用手機地圖秒定位
爭取到緩衝時間後，在大街上千萬別盲目亂繞，建議直接鎖定以下 5 類最容易借到公用洗手間的地點：
1. 連鎖超商（如 7-11、全家等）：多數門市設有洗手間，部分需先向店員詢問或借用鑰匙、代幣。
2. 加油站：絕大多數站點皆設有對外開放的免費廁所。
3. 大眾運輸站點：捷運站、火車站、高鐵站大廳或付費區內均配有洗手間。
4. 百貨公司與大賣場：飯店大廳、百貨公司及大型賣場的一、二樓通常設有乾淨且動線明確的廁所。
5. 公家與公共空間：派出所、圖書館、學校、公園公廁及各級公家機關，皆可直接入內借用。
若對周邊路況不熟，只要打開手機 Google 地圖（Google Maps），直接搜尋「公廁」、「WC」、「捷運站」或「加油站」即可一鍵導航；部分縣市政府也推出公廁地圖 App，能即時定位距離最近的洗手間。
🟡長途塞車備妥應急神器，寶特瓶尿袋用法全曝
若是遇到高速公路塞車、登山露營等完全沒有建築物的極端情況，男女生也可透過隨身應急工具體面解決。男性若使用空寶特瓶應急，建議挑選茶飲或運動飲料等「寬口瓶身」，且容量需在 600 毫升以上（成人單次尿量約 300 至 500 毫升）；使用時切記不要將瓶口完全貼死皮膚，必須保留縫隙讓瓶內空氣排出，才不會因內部壓力升高導致尿液噴濺或回流。
女性則可提前在車上或隨身包備妥「一次性固化式應急尿袋」或「可重複使用的站立式矽膠導尿器」。固化尿袋採用加寬弧形接尿口並內含高分子吸水樹脂，數秒內即可將尿液凝固成無味膠狀並密封丟棄；矽膠尿斗則採醫療級防回濺漏斗設計，方便女性在戶外或搭配寶特瓶站立如廁。這類應急用品在大型連鎖藥局、汽車百貨及國道服務區超商皆可購得，建議先在家中浴室練習熟悉角度，在車內使用時則可用大外套或遮陽簾適度遮蔽隱私。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡中醫教手心寫小字握拳，啟動交感神經緩尿意
至和中醫診所醫師李培碩曾在臉書拍短片分享急救妙招，若在外面臨時尿急卻找不到廁所，可以拿筆在手心寫一個「小」字，接著用力握緊拳頭。李培碩解釋，排尿主要由「副交感神經」掌管，當用力握拳時會啟動「交感神經」並轉移注意力，就能暫時壓下想尿尿的急迫感。
爭取到緩衝時間後，在大街上千萬別盲目亂繞，建議直接鎖定以下 5 類最容易借到公用洗手間的地點：
1. 連鎖超商（如 7-11、全家等）：多數門市設有洗手間，部分需先向店員詢問或借用鑰匙、代幣。
2. 加油站：絕大多數站點皆設有對外開放的免費廁所。
3. 大眾運輸站點：捷運站、火車站、高鐵站大廳或付費區內均配有洗手間。
4. 百貨公司與大賣場：飯店大廳、百貨公司及大型賣場的一、二樓通常設有乾淨且動線明確的廁所。
5. 公家與公共空間：派出所、圖書館、學校、公園公廁及各級公家機關，皆可直接入內借用。
若對周邊路況不熟，只要打開手機 Google 地圖（Google Maps），直接搜尋「公廁」、「WC」、「捷運站」或「加油站」即可一鍵導航；部分縣市政府也推出公廁地圖 App，能即時定位距離最近的洗手間。
若是遇到高速公路塞車、登山露營等完全沒有建築物的極端情況，男女生也可透過隨身應急工具體面解決。男性若使用空寶特瓶應急，建議挑選茶飲或運動飲料等「寬口瓶身」，且容量需在 600 毫升以上（成人單次尿量約 300 至 500 毫升）；使用時切記不要將瓶口完全貼死皮膚，必須保留縫隙讓瓶內空氣排出，才不會因內部壓力升高導致尿液噴濺或回流。
女性則可提前在車上或隨身包備妥「一次性固化式應急尿袋」或「可重複使用的站立式矽膠導尿器」。固化尿袋採用加寬弧形接尿口並內含高分子吸水樹脂，數秒內即可將尿液凝固成無味膠狀並密封丟棄；矽膠尿斗則採醫療級防回濺漏斗設計，方便女性在戶外或搭配寶特瓶站立如廁。這類應急用品在大型連鎖藥局、汽車百貨及國道服務區超商皆可購得，建議先在家中浴室練習熟悉角度，在車內使用時則可用大外套或遮陽簾適度遮蔽隱私。
更多「縣市長選情」相關新聞。