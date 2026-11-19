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▲BTS高雄演唱會場會設置4處官方打卡地點，彷彿遊樂園。（圖／IG@livenationtw）

BTS高雄4大官方打卡點 巨型紅色LOGO漂浮水面

▲世運入口設有3D立體LOGO拍照打卡地標。。（圖／記者陳雅蘭攝）

BTS七人個人旗幟掛滿路燈 場外還有3面紅色大旗

▲場外除了票務、服務台、警察局、救護站（左側），還有30個美食攤販（右側）。（圖／記者陳雅蘭攝）

30個美食攤販進駐 不用餓著肚子等開唱

超過70間流動廁所 場外設施提前準備

VIP報到、周邊商品領取處都搭好了 服務時間一次掌握

BTS高雄入場懶人包／報到+周邊購買時間 禁帶物、8入口位置圖解

BTS高雄周邊商品懶人包！11/18提前賣、3購買方式+免費禮領取地點

▲▼官方與銀行也合作設立拍貼機。（圖／記者陳雅蘭攝）

VISA、三星都有專屬展區 還能拍貼留念

▲場外已圍起大面積的區域，預告會放煙火。（圖／記者陳雅蘭攝）

演唱會有煙火秀！場外已設「煙火落焰區」警戒線

大型指示牌、入口分流全就位

▲場外也設有個攤販、活動區域的營業時間、入口指標。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲▼這次BTS演唱會周邊商品除了可以現場排隊購買（下），還可以線上Weverse先買好，再到會場入口處的左側攤位領取，節省不少排隊時間。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲Jin代言的韓國麵食品牌ARIH也設置獨立攤位。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲三星也有設立打卡送徽章的區域。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲▼除了有演唱會LOGO三面旗，還有5米高巨型漂浮氣球，非常適合拍照打卡。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲VIP報到處在漂浮氣球的左側。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲▼Jin（上圖，下起）、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國7位成員都有專屬旗幟。（圖／記者陳雅蘭攝）

BTS高雄演唱會今（19）日晚間7點正式登場，世運主場館18日就搶先熱鬧起來！原本空曠的廣場，已經擺上5米高的巨型紅色漂浮裝置，路燈掛著RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及柾國7位成員的個人旗幟，還有巨幅海報背板提供粉絲合照；主辦單位更設置4大官方打卡點，場外規劃30個美食攤販、超過70間流動廁所，連VIP報到、周邊商品販售及品牌拍貼機活動區都已就位，甚至提前劃出煙火落焰警戒區，預告演出會有大範圍的壯麗煙火！《NOWNEWS今日新聞》實際走訪現場，整理各大打卡點、服務設施及入口位置，讓準備朝聖的ARMY（粉絲名）提前記好路線，到了現場不必四處找路。這次《ARIRANG》巡演以紅、黑、白3色為主視覺，主辦單位LIVE NATION TAIWAN特別在世運主場館外設置4處官方打卡點，其中最顯眼的，就是半月形水池廣場上的巨型紅色漂浮LOGO，3顆「阿里郎」5米糕大型球體排列在水面上，底座還有發光的巡演名稱，入夜後紅色燈光倒映在水中，拍起來格外醒目。另外，廣場中心、廣場A門附近各有一面主視覺拍照背板，入口處則設置紅色3D立體LOGO，後方搭配BTS七人團體形象照，讓粉絲可以一次拍到巡演標誌與偶像。除了大型打卡裝置，世運主場館周邊的路燈也換上BTS專屬旗幟，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及柾國7位成員各自擁有個人形象照，另一面則印有《ARIRANG》巡演名稱、高雄場日期及地點。粉絲沿著場館外圍走，就能陸續看見不同成員的旗幟，不必全部擠在同一處拍照；廣場上方也升起3面紅色巡演旗幟，從路燈、廣場到場館入口，幾乎都能看見BTS的身影。演唱會一唱就是好幾個小時，加上不少粉絲會提早到場購買周邊、拍照及排隊報到，吃飯也是一大問題。這次場館外規劃30個美食攤販，現場已搭起整排白色帳篷，牛排、炒麵、地瓜、炸雞等種類通通有，讓ARMY不必為了找東西吃，特地離開世運主場館周邊。依現場大型資訊看板公告，餐飲區預計中午12點開始提供服務，實際販售品項則以各攤位當天公告為準。BTS這3場演唱會合計預計湧入超過15萬人，場館外的如廁需求也不能忽略，這次現場準備超過70間流動廁所，提供等待入場、購物及參加周邊活動的粉絲使用。現場除了設置多座VIP報到帳篷、票務中心、救援、服務台、警察局之外，還有正走道的官方周邊商品販售處、入口處左側的Weverse現場領取區，也已完成主要區域配置。根據現場看板，VIP上午11點開始報到，下午2點30分開放SOUNDCHECK入場、4點正式開始彩排；一般觀眾下午4點30分開放入場，演唱會晚上7點開始。周邊商品部分，VIP上午10點起可購買，一般販售則從中午12點開始，Weverse現場領取時間為上午10點至下午6點；ARMY ZONE則於上午11點至下午5點開放。不只官方打卡背板，場外也設有品牌活動區，VISA與BTS合作的白色展區，採用紅色巡演LOGO及燈光裝飾，現場設有PHOTO ZONE拍貼機；SAMSUNG Galaxy則打造另一處大型互動展區，以「WHAT IS YOUR ARIRANG?」為主題，只要打卡就送徽章。此外，韓國麵食品牌ARIH也設置獨立攤位，讓粉絲在等待演唱會開始前，還有不同的活動空間可以逛、購買。這次現場還有一個值得注意的細節！世運主場館外圍已經架設多處鐵製護欄，上面清楚掛著「煙火落焰區」警告標示，並以中英文提醒民眾「請勿靠近，保持安全距離」。從這項布置來看，演唱會將會安排煙火特效，讓《ARIRANG》高雄場的舞台效果更加壯觀。為了讓數萬名觀眾順利入場，世運主場館外也架設大型場地配置圖，清楚標示C、D、E、F、G、H等入口方向，以及平面特區、看台區、VIP專屬通道、周邊販售與服務設施位置。現場另設置實名制驗證及安全檢查相關提醒，入場前務必確認票券上的指定入口，避免走錯方向。