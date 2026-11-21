來高雄開演唱會的南韓天團「BTS」，因為昨（20）日是休息日、沒有開唱，粉絲們一直直擊到他們出現在各個小吃餐廳，包含老江紅茶、正義麵線，晚上一行人更出現在厚德福湯包麵食專賣店，引起門外聚集群眾，不過眼尖的ARMY有人提到一直沒有見到V（金泰亨），《NOWNEWS今日新聞》獨家獲得可靠消息，原來他離團跑去吃了高雄米其林一星餐廳「雋」，菜單也隨之曝光。
高雄「雋Gen」中餐廳已經連續三年奪得米其林一星殊榮，今年初迎來新主廚李雲浩，李雲浩餐飲經歷包含利苑酒家、美心皇宮、香港鴻星會等香港知名食府，以及上海公館、北京大宅門、上海知名粵菜餐廳璽粵軒，曾以「帝王蟹26吃」絕活在美食節目驚豔四座，更是粵菜靈魂調料「XO醬」的發明團隊成員之一。
一行人5人以韓語交談 行蹤曝光
據傳V（金泰亨）是在昨（20）日中午由工作人員先到餐廳詢問，後晚上包含V在內共有5名前往「雋Gen」用餐，而因為太臨時所以昨晚已沒有包廂，即便是坐在小角落用餐，但他們因為一直以韓語交流，才導致餐廳內民眾發現，天團成員竟在同一空間用餐。
《NOWNEWS今日新聞》獲得管道詢問到當晚菜單，菜色包含清燉獅子頭、陳皮千層咕咾肉、避風塘活鮑魚、低溫薑油浸星斑、竹笙花菇扒時蔬，後來又加點一些菜色，包含龍騰四海（龍蝦兩吃）、金魚蝦餃等。
千層咕咾肉口感獨特 龍騰四海即龍蝦2吃
其中的陳皮千層咕咾肉是將豬肉薄切肉片，層層捲起成球狀後酥炸，接著裹上以新會陳皮製作出的酸甜醬汁，吃起來口感較輕盈、層次豐富且外酥內多汁，酸甜可口。
而「龍騰四海」則是將龍蝦做出兩種吃法：以精熬龍蝦湯蒸製鮮活龍蝦肉與蛋白，彈牙的大塊龍蝦球在蝦湯與蛋白的襯托下鮮味更足；另一吃則是將龍蝦肉切丁，搭配爽脆的蔬菜丁快炒，盛於精巧的舟形小盞之上。
據說，昨日晚間也有部分粉絲出現在「雋Gen」門口守候，同樣也未走近打擾，僅在V走出門口時揮手打招呼，足見ARMY們堪稱神通廣大、消息靈通。
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據傳V（金泰亨）是在昨（20）日中午由工作人員先到餐廳詢問，後晚上包含V在內共有5名前往「雋Gen」用餐，而因為太臨時所以昨晚已沒有包廂，即便是坐在小角落用餐，但他們因為一直以韓語交流，才導致餐廳內民眾發現，天團成員竟在同一空間用餐。
《NOWNEWS今日新聞》獲得管道詢問到當晚菜單，菜色包含清燉獅子頭、陳皮千層咕咾肉、避風塘活鮑魚、低溫薑油浸星斑、竹笙花菇扒時蔬，後來又加點一些菜色，包含龍騰四海（龍蝦兩吃）、金魚蝦餃等。
千層咕咾肉口感獨特 龍騰四海即龍蝦2吃
其中的陳皮千層咕咾肉是將豬肉薄切肉片，層層捲起成球狀後酥炸，接著裹上以新會陳皮製作出的酸甜醬汁，吃起來口感較輕盈、層次豐富且外酥內多汁，酸甜可口。
而「龍騰四海」則是將龍蝦做出兩種吃法：以精熬龍蝦湯蒸製鮮活龍蝦肉與蛋白，彈牙的大塊龍蝦球在蝦湯與蛋白的襯托下鮮味更足；另一吃則是將龍蝦肉切丁，搭配爽脆的蔬菜丁快炒，盛於精巧的舟形小盞之上。
據說，昨日晚間也有部分粉絲出現在「雋Gen」門口守候，同樣也未走近打擾，僅在V走出門口時揮手打招呼，足見ARMY們堪稱神通廣大、消息靈通。