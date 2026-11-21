曾參與《勇者動畫系列2》、推出《奇談島航》短篇《藍小說》的台灣動畫團隊羊王創映，近日公開復古動畫雜誌風格的《君羊誌》（KEY FRAME）創刊特輯，介紹《昨日之城》、《藍小說》及《歐米天空》等原創企劃。其中最吸睛的就是「專刊昨日說」裡，西門町萬年大樓藏著一對雙子神祇「燈」與「霓虹」，還有召喚神祇的特殊手勢。《昨日之城》正是《藍小說》背後的世界觀，羊王創映先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時曾透露，團隊走訪全台老建築田調，甚至為高雄果貿社區13棟建築各自設計守護神。
羊王創映《君羊誌》曝光！90年代復古動畫雜誌風格超吸睛
羊王創映近日透過官方 Instagram 公開《君羊誌》創刊特輯，以「在時光的交錯中，昨日之城永不褪色」介紹這次企劃。官方表示，視覺設計受到1990年代動畫雜誌啟發，收錄台灣動畫消息、美術作品及創作故事。
從公開的圖片可以看到，《君羊誌》採用泛黃紙張、鮮明紅藍配色與復古漫畫排版，封面以「昨日之城新篇解禁」為主題，出現「這是召喚神祇的手勢」、「建築擬人化強勢登場」等文字。另外還收錄《藍小說》幕後設定、《歐米天空》概念專欄，以及《昨日之城》中的《夏天的規則》漫畫內容。
西門町萬年大樓藏雙子神！《昨日之城》新設定曝光
這次《君羊誌》最值得注意的，就是《昨日之城》公開更多建築神祇設定，其中一張以「守護萬年大樓的雙子神祇」為主題，揭露台北西門町萬年商業大樓的守護神，分別是妹妹「燈」與哥哥「霓虹」。
妹妹身穿深色洋裝，哥哥則披著巨大斗篷，背後結合機械裝置，角色設計融合復古建築與奇幻元素。圖片也介紹，《昨日之城》是一部關於城市、建築與神祇的物語，描寫居所裡的人事物，以及橫跨時間與維度的故事。值得注意的是，作品還設定神祇不能任意干涉人類世界、改變人們的命運，讓建築守護神不只是角色設計，也擁有自己的世界規則。
《藍小說》源自《昨日之城》！高雄果貿社區13棟建築各有神祇
其實《昨日之城》是羊王創映多年開發的原創世界觀，《奇談島航》短篇《藍小說》就是其中一篇故事。羊王創映負責人吳至正、製片高若銘先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時透露，團隊曾走訪台中第二市場、高雄果貿社區及基隆等地田調，把老建築想像成擁有守護神的存在，其中果貿社區13棟建築更各有一位神祇。吳至正形容，這些角色就像「建築物的土地公」，但故事真正想描寫的是生活在建築裡的人。
羊王創映也將《君羊誌》定位為「不定期發表刊物」，透過復古動畫雜誌形式分享旗下原創作品、角色設定及創作內容。從《藍小說》到如今公開的萬年大樓雙子神祇，都能看見《昨日之城》的世界觀持續擴展，也讓人更加期待這個融合台灣城市記憶、老建築與神祇的原創企劃，未來能逐漸成形，發展出更多完整的故事。
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羊王創映近日透過官方 Instagram 公開《君羊誌》創刊特輯，以「在時光的交錯中，昨日之城永不褪色」介紹這次企劃。官方表示，視覺設計受到1990年代動畫雜誌啟發，收錄台灣動畫消息、美術作品及創作故事。
從公開的圖片可以看到，《君羊誌》採用泛黃紙張、鮮明紅藍配色與復古漫畫排版，封面以「昨日之城新篇解禁」為主題，出現「這是召喚神祇的手勢」、「建築擬人化強勢登場」等文字。另外還收錄《藍小說》幕後設定、《歐米天空》概念專欄，以及《昨日之城》中的《夏天的規則》漫畫內容。
西門町萬年大樓藏雙子神！《昨日之城》新設定曝光
這次《君羊誌》最值得注意的，就是《昨日之城》公開更多建築神祇設定，其中一張以「守護萬年大樓的雙子神祇」為主題，揭露台北西門町萬年商業大樓的守護神，分別是妹妹「燈」與哥哥「霓虹」。
妹妹身穿深色洋裝，哥哥則披著巨大斗篷，背後結合機械裝置，角色設計融合復古建築與奇幻元素。圖片也介紹，《昨日之城》是一部關於城市、建築與神祇的物語，描寫居所裡的人事物，以及橫跨時間與維度的故事。值得注意的是，作品還設定神祇不能任意干涉人類世界、改變人們的命運，讓建築守護神不只是角色設計，也擁有自己的世界規則。
其實《昨日之城》是羊王創映多年開發的原創世界觀，《奇談島航》短篇《藍小說》就是其中一篇故事。羊王創映負責人吳至正、製片高若銘先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時透露，團隊曾走訪台中第二市場、高雄果貿社區及基隆等地田調，把老建築想像成擁有守護神的存在，其中果貿社區13棟建築更各有一位神祇。吳至正形容，這些角色就像「建築物的土地公」，但故事真正想描寫的是生活在建築裡的人。
羊王創映也將《君羊誌》定位為「不定期發表刊物」，透過復古動畫雜誌形式分享旗下原創作品、角色設定及創作內容。從《藍小說》到如今公開的萬年大樓雙子神祇，都能看見《昨日之城》的世界觀持續擴展，也讓人更加期待這個融合台灣城市記憶、老建築與神祇的原創企劃，未來能逐漸成形，發展出更多完整的故事。