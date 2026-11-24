全家聖誕節檔期開跑，11月25日起開賣「可愛聖誕福袋」售價599元，內含怪獸大學不織布袋搭配迪士尼暖暖毯及4～5樣迪士尼授權商品，多元驚喜組合、總價值逾1200元，其中每袋都一定會有暖毯，迪士尼授權商品則有7種商品組合。
全家聖誕福袋開箱！599元內容物一次收
全家門市自11月25日起，開賣「可愛聖誕福袋」，售價599元，有怪獸大學不織布袋裝入粉紅或藍色隨機迪士尼暖暖毯，再搭配4～5樣迪士尼授權商品，隨機驚喜組合、總價值逾1200元，內容物從通勤隨身配件、辦公室保暖到居家收納都能派上用場。
此外，門市開賣粉雪聖誕收納盒、三麗鷗潤唇膏與護手霜、葬送的芙莉蓮｜Blueseeds 芙彤園系列商品及吉伊卡哇蒸氣眼罩；準備好交換禮物，也別忘了帶上聚會零食飲料！全家集結聖誕造型巧克力、明治Meltykiss、韓國GS×NETFLIX聯名零食，以及五更腸旺、蒼蠅頭口味可樂果，從甜蜜巧克力到熟悉台味，讓消費者一次買齊聖誕趴所需。
7-11聖誕福袋56款！499元～999元
7-11聖誕福袋則是集結長腿Hello Kitty、長腿Kuromi、貓貓蟲咖波、拉拉熊、小熊維尼日本插畫家系列Nagano、皮克斯、經典史努比限定圖素與全新登場的線條小狗與西村優志共9大人氣IP。
共集結9大人氣IP，價位有499元、799元、999元三種，買任一福袋除了有機會抽中鎮金店兩百萬金磚、歐美澳亞雙人來回機票、以及首週天天抽百萬OPENPOINT點數外，今年更因應消費者喜愛隨機開袋驚喜熱潮，加入「立即獎」保底通通有獎，有機會抽中OWALA水壺，且搭配活動買福袋可現折100元。7-11聖誕福袋全開箱。
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此外，門市開賣粉雪聖誕收納盒、三麗鷗潤唇膏與護手霜、葬送的芙莉蓮｜Blueseeds 芙彤園系列商品及吉伊卡哇蒸氣眼罩；準備好交換禮物，也別忘了帶上聚會零食飲料！全家集結聖誕造型巧克力、明治Meltykiss、韓國GS×NETFLIX聯名零食，以及五更腸旺、蒼蠅頭口味可樂果，從甜蜜巧克力到熟悉台味，讓消費者一次買齊聖誕趴所需。
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