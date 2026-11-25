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第47屆《青龍電影獎》頒獎典禮時間、地點、線上看連結

青龍電影獎3大看點！趙寅成、具教煥雙料入圍影帝+男配

第47屆青龍電影獎完整入圍名單

▲CHZZK宣布將從紅毯一路播到典禮結束。（圖／IG@now.kr）

韓國影壇年度盛事「第47屆青龍電影獎」將於今（25）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，由李帝勳、韓志旼搭檔主持，今年《希望：末日血戰》以10項提名領跑，《假如愛有如果》、《王命之徒》則分別以8項、7項入圍緊追在後。想看明星走紅毯、第一時間掌握影帝、影后得獎名單的觀眾，台灣時間下午5點50分起，可透過韓國NAVER旗下影音平台CHZZK收看直播，晚間7點30分則有KBS 2TV電視轉播，本篇整理完整收看資訊。日 期：2026年11月25日（三）地 點：首爾汝矣島KBS Hall主 持 人：李帝勳、韓志旼線上直播平台：CHZZK電視轉播頻道：KBS 2TV青龍紅毯將於台灣時間下午5點50分開播，根據NAVER娛樂官方公告，CHZZK平台將從明星踏上紅毯一路直播至頒獎典禮結束，想看藝人紅毯造型的觀眾，可以優先鎖定該平台。頒獎典禮部分，則在台灣時間晚間7點30分開始播出，分為上下兩部，預計晚間10點20分結束。觀眾也可透過KBS官方網路電視（KBS ON AIR）收看，海外觀眾若想透過KBS看轉播，記得連上韓國VPN才能收看成功。由黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等大咖主演的《希望：末日血戰》，今年以10項提名領跑；集結全道嬿、薛景求、趙寅成、曹汝貞的《假如愛有如果》則以8項緊追在後，有趣的是，入圍項數最多的兩部電影都有趙寅成的身影，而黑馬電影《王命之徒》也不容小覷，一舉拿下7項提名，3部作品誰能成為本屆青龍電影獎最大贏家，備受矚目。趙寅成今年憑藉《希望：末日血戰》角逐影帝，再以《假如愛有如果》入圍最佳男配角；具教煥則分別以《之後的我們》、《屍速禁區》競逐影帝跟男配等2項大獎，等於兩人不僅要在影帝之爭正面交鋒，還得在男配角獎項再戰一輪，相當罕見、相當精彩。去年第46屆青龍電影獎由玄彬、孫藝真這對明星夫妻分別拿下影帝、影后，寫下夫妻同屆封帝封后的難得紀錄。按照青龍電影獎歷年由上屆影帝、影后擔任頒獎人的傳統，兩人今年將再度合體登台，親手將獎盃交給新科影帝、影后，夫妻同框也成為本屆典禮備受期待的畫面。