我是廣告 請繼續往下閱讀

韓星，結束3年多的感情，雙方經紀公司證實兩人決定退回同事關係，未來仍會互相支持。這段戀情始於2022年拍攝韓劇《黑暗榮耀》，隔年4月1日愚人節被南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）公開約會照，不過，兩人談戀愛在劇組早已是「公開的祕密」，包括女主角宋慧喬、鄭星一、朴成勳、金赫拉、車珠英多位演員都知情，李到晛甚至曾當著宋慧喬的面與林智妍偷偷調情，當年的甜蜜畫面如今再看格外令人唏噓。根據D社2023年的報導，李到晛、林智妍是在《黑暗榮耀》劇組研討會上逐漸變得親近，由於演員群私下經常聚餐，讓兩人有更多機會了解彼此，進而發展成戀人。雖然小倆口沒有刻意公開關係，卻會偷偷佩戴情侶飾品，宋慧喬、鄭星一、朴成勳、金赫拉、車珠英等合作演員幾乎都知道這段戀情。李到晛還曾在劇組聚餐結束後，自稱是林智妍的經紀人，親自開車送女友回家。兩人更早在2023年1月6日公開的《黑暗榮耀》幕後討論會上露出戀愛馬腳，當時李到晛坐在林智妍與宋慧喬中間，看到兩位女星互相毆打的戲碼，忍不住詢問：「是真打嗎？」還笑喊「好可愛喔」，逗得林智妍笑開懷。當林智妍感嘆「女人的戰爭很可怕」時，李到晛也立刻露出害怕的表情，轉頭望向女友，甚至模仿她在劇中對宋慧喬說「加油」的語氣，整段互動全被鏡頭記錄下來。當年戀情曝光時，李到晛正忙著《壞媽媽》、《死期將至》及電影《破墓》等作品，林智妍也接連投入《有院子的家》、《全國死刑公投》的拍攝，即便工作滿檔，兩人仍抽空在3月14日白色情人節約會，後來更順利度過李到晛的服兵役空窗期。沒想到，曾經再忙都要抽空見面的兩人，如今卻因工作行程繁忙、見面次數逐漸減少，最終決定分手。