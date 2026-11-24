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▲經濟部統計處今（24）日公布10月批發業營業額達1兆8,606億元，年增49.5%。

經濟部統計處今（24）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，批發業營業額達1兆8,606億元，年增49.5%，其中機械器具批發業年增83.4%，成為主要成長動能；化學材料批發業則因電子用化學材料銷售增加，加上石化原料價格上揚，年增36.7%。其他業別方面，建材批發業因鋼材銷售成長，年增14.5%；家用器具及用品批發業受視聽設備等商品外銷訂單挹注，年增8.8%；藥品及化粧品批發業則因國內藥品及常規疫苗出貨增加，年增6.3%。累計今年1至10月，批發業營業額達16兆4,472億元，年增42.2%。展望11月，經濟部預期，批發業可望受惠全球AI基礎建設投資及年終消費旺季備貨需求，營業額年增率延續正成長。