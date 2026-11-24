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▲餐飲業10月餐飲業營收901億元，年增0.7%，險些陷入負成長，失去連續9個月正成長紀錄。如果包含消費者物價指數（CPI），10月外食費CPI約3%，若扣除CPI都已經落入實質負成長。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部統計處今（24）日公布「10月批發、零售及餐飲業營收統計」，其中10月批發、零售及餐飲業營收同步創下同月新高，但零售表現不如先前預期，但是餐飲業僅正成長0.7%，險些翻為負成長。對此，統計處表示，主要是受到颱風及中秋連假落點不同，認為國內內需還是趨向於穩定。據統計，零售業10月營收為4,401億元，年增5.2%，其中汽機車零售業因進口車交車數增加，年增8.8%；另百貨新商場及樓層改裝吸客、週年慶促銷活動及會員經濟效應挹注，加以商品多樣化及營業據點擴增，致百貨公司年增6.7%。而餐飲業10月餐飲業營收901億元，年增0.7%，險些陷入負成長，失去連續9個月正成長紀錄。如果包含消費者物價指數（CPI），10月外食費CPI約3%，若扣除CPI都已經落入實質負成長。10月批發業營收為1兆8,606億元，年增49.5%，主因人工智慧、高效能運算及雲端服務等科技應用商機續旺，帶動相關電子零組件及化學品出貨動能，致機械器具批發業年增83.4%、化學材料批發業年增36.7%。對此，統計處副處長陳玉芳說明，零售營收不如預期原因是受到颱風影響到工作天數，再加上汽車因颱風順延交車，導致整體預估不如預期。至於餐飲業則是因為去年10月有三個節日，包括中秋節、雙十節還有光復節，所以基期較高，今年則因為中秋落在9月，所以導致基期差異；而再加上受到颱風影響，導致增幅出現比較趨緩，仍認為台灣內需狀況還是趨於穩定。對於是否受到台股波動影響？統計處表示並未將股災列入調查範圍內，但認為目前台灣就業市場還是穩定、企業獲利也表現亮眼，那這些都會帶動整個薪資成長還有股利發放的一個意願，對於可支配所得挹注還有消費動能挹注，這個都是有所正面的幫助。據受查廠商對11月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為49.6、零售業為50.9、餐飲業為48.1，顯示11月份批發業及 餐飲業營業額將較上月減少，零售業營業額則將較上月增加。