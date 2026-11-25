繼萬代南夢宮推出最低1折的 Steam 黑五優惠後，日本遊戲大廠 SEGA、ATLUS 也加入特賣行列！旗下多款人氣遊戲祭出限時折扣，包括《人中之龍 極3／人中之龍3 外傳 Dark Ties》一般版及豪華版同步下殺4折、《女神異聞錄5 皇家版》3折，就連《靈魂駭客2》也只要原價2折。本次特賣活動將持續至11月30日，《NOWNEWS今日新聞》整理人氣遊戲優惠及購買連結，想趁年底補齊遊戲收藏的玩家可別錯過。
SEGA黑五特賣開跑！《人中之龍 極3》一般版、豪華版都打4折
根據 SEGA 官方公告，本次 Steam 黑五特賣涵蓋動作冒險、競速及經營模擬等多種類型，其中收錄經典重製作品與全新原創故事的《人中之龍 極3／人中之龍3 外傳 Dark Ties》，一般版及豪華版皆推出4折優惠，玩家可以一次體驗桐生一馬與峰義孝的故事。
此外，《索尼克賽車 交叉世界》一般版及數位豪華版同步祭出6折優惠，以真島吾朗為主角的《人中之龍8 外傳 夏威夷海盜》，以及能讓玩家親手打造博物館的經營模擬遊戲《雙點博物館》，也都在本次促銷名單之中。
《女神異聞錄》系列降價！《靈魂駭客2》最低只要2折
根據 ATLUS 官方公告，旗下多款人氣角色扮演遊戲也加入黑五特賣，其中《女神異聞錄3 Reload》一般版、數位豪華版及數位高級版皆推出3.5折優惠，《女神異聞錄5 皇家版》、《真・女神轉生V Vengeance》則下殺3折，而《靈魂駭客2》不論是一般版、數位豪華版還是數位高級版，通通只要原價2折。
🟡 SEGA、ATLUS Steam黑五特賣部分優惠整理
📌《靈魂駭客2》：2折
📌《女神異聞錄5 戰略版》數位豪華版：2.5折
📌《女神異聞錄5 皇家版》：3折
📌《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》：3折
📌《女神異聞錄5 戰略版》：3折
📌《女神異聞錄4 無敵究極背橋摔》：3折
📌《真・女神轉生V Vengeance》：3折
📌《真・女神轉生III NOCTURNE HD REMASTER》：3折
📌《世界樹的迷宮Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ HD REMASTER》：3.3折
📌《女神異聞錄3 Reload》：3.5折
📌《人中之龍 極3／人中之龍3 外傳 Dark Ties》：4折
📌《女神異聞錄4 黃金版》：5折
📌《女神異聞錄3 攜帶版》：5折
📌《RAIDOU Remastered：超力兵團奇譚》：5折
📌《索尼克賽車 交叉世界》：6折
SEGA、ATLUS黑五特賣到什麼時候？11月30日截止
本次 SEGA、ATLUS Steam 黑五特賣將持續至11月30日（一），玩家可透過 SEGA Steam 官方商店及 SEGA、ATLUS 亞洲數位遊戲優惠專區查看完整優惠名單。此外，ATLUS 也同步在 PlayStation Store、Nintendo eShop 推出黑五優惠，不過各平台的促銷遊戲、折扣及截止日期有所不同，玩家購買前仍須以各地區商店顯示的資訊為準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 SEGA 官方公告，本次 Steam 黑五特賣涵蓋動作冒險、競速及經營模擬等多種類型，其中收錄經典重製作品與全新原創故事的《人中之龍 極3／人中之龍3 外傳 Dark Ties》，一般版及豪華版皆推出4折優惠，玩家可以一次體驗桐生一馬與峰義孝的故事。
此外，《索尼克賽車 交叉世界》一般版及數位豪華版同步祭出6折優惠，以真島吾朗為主角的《人中之龍8 外傳 夏威夷海盜》，以及能讓玩家親手打造博物館的經營模擬遊戲《雙點博物館》，也都在本次促銷名單之中。
根據 ATLUS 官方公告，旗下多款人氣角色扮演遊戲也加入黑五特賣，其中《女神異聞錄3 Reload》一般版、數位豪華版及數位高級版皆推出3.5折優惠，《女神異聞錄5 皇家版》、《真・女神轉生V Vengeance》則下殺3折，而《靈魂駭客2》不論是一般版、數位豪華版還是數位高級版，通通只要原價2折。
🟡 SEGA、ATLUS Steam黑五特賣部分優惠整理
📌《靈魂駭客2》：2折
📌《女神異聞錄5 戰略版》數位豪華版：2.5折
📌《女神異聞錄5 皇家版》：3折
📌《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》：3折
📌《女神異聞錄5 戰略版》：3折
📌《女神異聞錄4 無敵究極背橋摔》：3折
📌《真・女神轉生V Vengeance》：3折
📌《真・女神轉生III NOCTURNE HD REMASTER》：3折
📌《世界樹的迷宮Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ HD REMASTER》：3.3折
📌《女神異聞錄3 Reload》：3.5折
📌《人中之龍 極3／人中之龍3 外傳 Dark Ties》：4折
📌《女神異聞錄4 黃金版》：5折
📌《女神異聞錄3 攜帶版》：5折
📌《RAIDOU Remastered：超力兵團奇譚》：5折
📌《索尼克賽車 交叉世界》：6折
SEGA、ATLUS黑五特賣到什麼時候？11月30日截止
本次 SEGA、ATLUS Steam 黑五特賣將持續至11月30日（一），玩家可透過 SEGA Steam 官方商店及 SEGA、ATLUS 亞洲數位遊戲優惠專區查看完整優惠名單。此外，ATLUS 也同步在 PlayStation Store、Nintendo eShop 推出黑五優惠，不過各平台的促銷遊戲、折扣及截止日期有所不同，玩家購買前仍須以各地區商店顯示的資訊為準。