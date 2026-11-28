你的薪水有拖垮全縣市嗎？勞保局公布115年9月最新「勞工退休金平均提繳工資」統計，全台總平均為4萬9,329元；其中彰化縣以3萬7,524元蟬聯全台低薪王，且全台共有5個縣市平均提繳工資領不到4萬元大關，六都則由台中市墊底！《NOWNEWS》整理全台22縣市薪資排行一次看。
🟡彰化3.7萬蟬聯低薪王！全台5縣市領不到4萬元
根據勞保局115年9月統計，全台勞退提繳人數近800萬人（799萬7,404人），整體平均提繳工資為4萬9,329元。若以全台22縣市觀察，繼先前勞動部113年全年總薪資中位數統計由彰化縣墊底後，最新勞退月提繳工資同樣由彰化縣以3萬7,524元敬陪末座，其次依序為屏東縣（3萬7,900元）、臺東縣（3萬8,007元）、澎湖縣（3萬9,805元）及嘉義市（3萬9,976元），共有5個縣市未達4萬元門檻。
🟡新竹市7.6萬奪冠！均薪飆彰化縣2.05倍、相差近4萬
反觀全台最會賺縣市，受惠科學園區科技業強勢帶動，新竹市以7萬6,939元高居全台第一，更是最低薪彰化縣（3萬7,524元）的2.05倍、相差高達3萬9,415元；全台前五高薪縣市依序為新竹市（7萬6,939元）、新竹縣（6萬1,811元）、臺北市（5萬7,036元）、桃園市（4萬9,232元）及新北市（4萬5,872元）。
🟡六都薪資排行出爐！北市5.7萬稱霸、台中市4.2萬墊底
若單獨比較六都直轄市表現，由臺北市以5萬7,036元穩居龍頭，桃園市（4萬9,232元）與新北市（4萬5,872元）分居第二、三名；中南部三都方面，高雄市以4萬3,645元領先，臺南市（4萬2,337元）排名第五，臺中市則以4萬2,042元在六都中墊底，名次排序與先前勞動部全年總薪資中位數統計完全一致。
全台最低薪縣市是哪？勞動部認連新竹一半不到 在地哭：慣老闆多
資料來源：勞動部勞工保險局
📌全台各縣市勞退提繳工資常見問題 QA
Q1：勞退提繳工資是依「戶籍地」還是「工作地」統計？
依「投保單位（公司）所在地」統計。因此像新竹市、新竹縣因科學園區大廠總部與廠區集中，平均提繳工資大幅領先全台；若勞工居住在彰化或新北、但跨縣市到台中或台北總公司上班，薪資會計入公司所在縣市。
Q2：為什麼只有新竹市、新竹縣和台北市高於全台均薪？
全台 22 縣市中僅上述 3 縣市高於全台總平均（4 萬 9,329 元），主因是高薪的半導體製造業、資通訊業與金融保險業總部高度集中於竹科與台北市，拉高整體平均數；其他縣市多以傳統製造業、服務業與農林漁牧為主，均薪分布較為平緩。
Q3：彰化縣為什麼連續在多項薪資統計中墊底？
彰化縣是台灣傳統產業與中小企業重鎮（如五金、水五金、紡織、自行車零組件等），就業人口龐大但多數集中於基層製造與服務業，加上部分在台中工業區或中科上班的彰化居民計入台中市投保單位，導致縣內平均提繳工資呈現全台最低。
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根據勞保局115年9月統計，全台勞退提繳人數近800萬人（799萬7,404人），整體平均提繳工資為4萬9,329元。若以全台22縣市觀察，繼先前勞動部113年全年總薪資中位數統計由彰化縣墊底後，最新勞退月提繳工資同樣由彰化縣以3萬7,524元敬陪末座，其次依序為屏東縣（3萬7,900元）、臺東縣（3萬8,007元）、澎湖縣（3萬9,805元）及嘉義市（3萬9,976元），共有5個縣市未達4萬元門檻。
|縣市低薪排名
|縣市別
|平均提繳工資
|與全台均薪（49,329元）落差
|倒數第 1 名
|彰化縣
|37,524 元
|-11,805 元
|倒數第 2 名
|屏東縣
|37,900 元
|-11,429 元
|倒數第 3 名
|臺東縣
|38,007 元
|-11,322 元
|倒數第 4 名
|澎湖縣
|39,805 元
|-9,524 元
|倒數第 5 名
|嘉義市
|39,976 元
|-9,353 元
反觀全台最會賺縣市，受惠科學園區科技業強勢帶動，新竹市以7萬6,939元高居全台第一，更是最低薪彰化縣（3萬7,524元）的2.05倍、相差高達3萬9,415元；全台前五高薪縣市依序為新竹市（7萬6,939元）、新竹縣（6萬1,811元）、臺北市（5萬7,036元）、桃園市（4萬9,232元）及新北市（4萬5,872元）。
🟡六都薪資排行出爐！北市5.7萬稱霸、台中市4.2萬墊底
若單獨比較六都直轄市表現，由臺北市以5萬7,036元穩居龍頭，桃園市（4萬9,232元）與新北市（4萬5,872元）分居第二、三名；中南部三都方面，高雄市以4萬3,645元領先，臺南市（4萬2,337元）排名第五，臺中市則以4萬2,042元在六都中墊底，名次排序與先前勞動部全年總薪資中位數統計完全一致。
|六都排名
|直轄市
|平均提繳工資
|是否高於全台均薪（49,329元）
|六都第 1
|臺北市
|57,036 元
|高於均薪（+7,707 元）
|六都第 2
|桃園市
|49,232 元
|略低均薪（-97 元）
|六都第 3
|新北市
|45,872 元
|低於均薪（-3,457 元）
|六都第 4
|高雄市
|43,645 元
|低於均薪（-5,684 元）
|六都第 5
|臺南市
|42,337 元
|低於均薪（-6,992 元）
|六都第 6
|臺中市
|42,042 元
|低於均薪（-7,287 元）
資料來源：勞動部勞工保險局
📌全台各縣市勞退提繳工資常見問題 QA
Q1：勞退提繳工資是依「戶籍地」還是「工作地」統計？
依「投保單位（公司）所在地」統計。因此像新竹市、新竹縣因科學園區大廠總部與廠區集中，平均提繳工資大幅領先全台；若勞工居住在彰化或新北、但跨縣市到台中或台北總公司上班，薪資會計入公司所在縣市。
Q2：為什麼只有新竹市、新竹縣和台北市高於全台均薪？
全台 22 縣市中僅上述 3 縣市高於全台總平均（4 萬 9,329 元），主因是高薪的半導體製造業、資通訊業與金融保險業總部高度集中於竹科與台北市，拉高整體平均數；其他縣市多以傳統製造業、服務業與農林漁牧為主，均薪分布較為平緩。
Q3：彰化縣為什麼連續在多項薪資統計中墊底？
彰化縣是台灣傳統產業與中小企業重鎮（如五金、水五金、紡織、自行車零組件等），就業人口龐大但多數集中於基層製造與服務業，加上部分在台中工業區或中科上班的彰化居民計入台中市投保單位，導致縣內平均提繳工資呈現全台最低。