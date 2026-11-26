韓國天團BTS（防彈少年團）上週末在高雄舉行3場演唱會，成員田柾國（Jung Kook）趁著停留台灣5天4夜期間，除了與團員享受休假、品嚐美食，也抽空到健身房訓練。一名健身房員工透露，田柾國一連3天到場運動，總共進行13項重訓，並將他的訓練菜單整理曝光，在社群上引起熱議。
田柾國來台「健身菜單」曝光！3天連做13項重訓
田柾國日前在巴西站的巡演上，大方敞開上衣，露出結實的胸肌與腹肌跳舞，影片在Threads上被瘋狂轉傳，吸引數十萬人觀看，也讓大家相當好奇他的肌肉是怎麼練的？
一名高雄健身房員工就透露，田柾國來台期間也有保持運動習慣，連3天帶著保鑣到他們健身房運動，她因此有幸能記錄下田柾國的「健身菜單」，分享偶像總共做了以下這13項重訓動作：
第一天（練背）
1.引體向上
2.寬握划船
3.分動式下拉
4.機械式划船
5.窄握下拉
第二天（練胸）
6. 機械式夾胸
7. 啞鈴上胸推
8. 史密斯上胸推
9. 雙槓 dip
10. 機械式平胸推
11. 分動式上胸推
第三天（重複第一天菜單，然後新增2個練背動作）
12. 寬握下拉
13. 直臂下壓
田柾國沒力也會發出「豬聲」！超壯保鑣跟著練
這名員工也在貼文中透露，儘管巨星降臨健身房，現場也並未混亂，保鑣與他們這些客服人員都會第一時間阻止偷拍，並提醒同場訓練的會員盡量保密，給偶像一點空間。她也加碼分享趣事，表示田柾國的保鑣自己也在一旁運動，力氣大得驚人；另外，田柾國練到沒力時，也會不小心發出「豬叫聲」，很接地氣。
粉絲看了田柾國的健身菜單也紛紛留言：「這個菜單應該是阿米們唯一不會瘋追的菜單吧」、「豬聲感覺就超可愛啊」、「來幾天練幾天，真的太厲害了」、「柾國的身材好的沒話說欸」、「果然超級自律，怎麼有辦法演唱會結束又去健身」。另外，也有粉絲挖出田柾國過去自拍的健身影片，要大家搭配觀看，可以更了解他的運動過程。
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田柾國日前在巴西站的巡演上，大方敞開上衣，露出結實的胸肌與腹肌跳舞，影片在Threads上被瘋狂轉傳，吸引數十萬人觀看，也讓大家相當好奇他的肌肉是怎麼練的？
一名高雄健身房員工就透露，田柾國來台期間也有保持運動習慣，連3天帶著保鑣到他們健身房運動，她因此有幸能記錄下田柾國的「健身菜單」，分享偶像總共做了以下這13項重訓動作：
第一天（練背）
1.引體向上
2.寬握划船
3.分動式下拉
4.機械式划船
5.窄握下拉
第二天（練胸）
6. 機械式夾胸
7. 啞鈴上胸推
8. 史密斯上胸推
9. 雙槓 dip
10. 機械式平胸推
11. 分動式上胸推
第三天（重複第一天菜單，然後新增2個練背動作）
12. 寬握下拉
13. 直臂下壓
這名員工也在貼文中透露，儘管巨星降臨健身房，現場也並未混亂，保鑣與他們這些客服人員都會第一時間阻止偷拍，並提醒同場訓練的會員盡量保密，給偶像一點空間。她也加碼分享趣事，表示田柾國的保鑣自己也在一旁運動，力氣大得驚人；另外，田柾國練到沒力時，也會不小心發出「豬叫聲」，很接地氣。
粉絲看了田柾國的健身菜單也紛紛留言：「這個菜單應該是阿米們唯一不會瘋追的菜單吧」、「豬聲感覺就超可愛啊」、「來幾天練幾天，真的太厲害了」、「柾國的身材好的沒話說欸」、「果然超級自律，怎麼有辦法演唱會結束又去健身」。另外，也有粉絲挖出田柾國過去自拍的健身影片，要大家搭配觀看，可以更了解他的運動過程。