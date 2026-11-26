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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日接受日本媒體線上聯訪，被問到對日本武士隊新任監督井口資仁，以及想旅美卻被讀賣巨人隊「強行指名」的織田翔希看法時，大谷回答相當謹慎。他坦言與井口並不熟識，也還沒正式打招呼，至於未來是否披上國家隊戰袍，他表示還沒決定；而談到織田翔希的案例，大谷直言兩人有不同的情況，在沒跟本人聊過的情況下，無法隨意發表評論。日本隊在年初經典賽兵敗邁阿密後，井端弘和卸任監督一職，並由前大聯盟名將井口資仁接任。在日前的亞冠賽，日本隊4戰狂敲12轟、灌進35分，以4連勝之姿完成賽會三連霸，也是井口帶兵後首冠。明年11月的世界12強賽，井口將率日本隊爭奪洛杉磯奧運棒球項目門票。被問到日本隊相關問題，大谷翔平表示，還沒跟井口正式打招呼，也坦言雙方並不熟識，「不過還是想先說聲恭喜。」至於未來是否會披上日本隊戰袍，大谷僅說還沒決定，「現階段沒有什麼能立刻對外發表的，但對他（井口）本人來說這無疑是一件值得慶賀的喜事，所以就是想跟他說聲恭喜。」此外，日媒也向大谷詢問關於橫濱高校火球男織田翔希赴美的看法。大谷在2012年高中畢業前宣布要旅美，卻在選秀會上遭到日本火腿隊「強行指名」，火腿隊花了2個月長期交涉，並製作一份厚達30頁的培育計畫書，加上時任監督栗山英樹親自出馬會談，最終打動大谷，成功將人留在日本。對於織田翔希想旅美但被讀賣巨人隊「強行指名」，大谷坦言，「我剛剛才第一次聽到這個消息，所以有點難說。」他直言，自己當年還有要不要挑戰二刀流等特殊考量，不能一概而論地認為情況相同，「在還沒跟他聊過、也不清楚他本人真正想走哪條路的情況下，我想我沒辦法隨便發表評論。」