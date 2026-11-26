日本動畫大師宮﨑駿經典作品《神隱少女》迎來上映25週年，將於明（27）日重返全台大銀幕！這次最讓影迷期待的，就是由台灣設計師方序中與插畫家董十行聯手打造的 A2 限定復刻海報，不僅每張都有專屬流水編號，仔細看還能發現白龍、無臉男、湯婆婆等角色藏在雲層中。除了限量海報，影迷還能免費領取「海原電鐵乘車券書籤」，部分影城更推出限定打卡贈品、角色立牌及音樂演奏場。《NOWNEWS今日新聞》整理各大影城活動及特典領取方式，想收藏的粉絲可別錯過。
《神隱少女》25週年限定海報明天開搶！買2張電影票就能拿
片商甲上娛樂推出《神隱少女》上映首週限定特典，凡於11月27日至12月3日期間購買2張《神隱少女》電影票，即可兌換1張25週年台灣限定復刻版海報，海報採A2尺寸設計，每張皆有專屬流水編號，數量有限、送完為止。
這次海報除了保留經典構圖，更透過特殊局部上光技術，將白龍、無臉男、湯婆婆等角色藏在千尋身後的雲層中，隨著光線及觀看角度不同，角色也會若隱若現，讓影迷重溫電影中的奇幻世界。
《神隱少女》各家影城特典整理！威秀有角色立牌、秀泰有獨家海報
除了全台上映影城皆適用的首週海報及書籤活動，威秀影城、秀泰影城也推出不同的限定活動，其中大巨蛋秀泰影城更推出音樂演奏場，一次祭出多款獨家收藏品。
🟡 威秀影城
除了首週購買2張電影票可兌換限定海報外，以下4間威秀影城更設有千尋、白龍、無臉男等經典角色的獨家拍照立牌，讓影迷看電影之餘還能拍照打卡。
■ 台北京站威秀影城
■ 台中IFG遠雄廣場威秀影城
■ 台南南紡威秀影城
■ 高雄大遠百威秀影城
📌購票連結：威秀影城《神隱少女》
🟡 秀泰影城
台北大巨蛋秀泰影城除了設置電影場景拍照立牌，上映期間購票並完成拍照打卡，還可額外獲得限定小禮物。另外，秀泰也推出每人1680元的《神隱少女》音樂演奏場，除了欣賞35分鐘的吉卜力經典動畫配樂演奏及電影，還能獲得以下特典：
■ 25週年台灣限定復刻海報1張
■ 秀泰獨家「彼岸油屋」A3海報1張
■ 獨家膠捲底片收藏夾1組
■ 白龍＆千尋系列明信片4款
■ 無臉男系列明信片4款
■ 大杯飲料、中份爆米花各1份
音樂演奏場日前開賣後迅速完售，官方也宣布加開場次，不過截至今（26）日查詢，官網加場頁面已顯示沒有可預訂場次。
📌活動連結：秀泰影城音樂演奏場／音樂演奏加場
🟡 國賓影城及其他上映影城
國賓影城也已公布《神隱少女》上映場次，影迷同樣可參加片商推出的首週限定海報及書籤活動。至於新光影城、美麗華影城、in89豪華影城等其他影城，實際特典領取時間、方式及剩餘數量，須依各上映影城公告為準。
📌 購票連結：國賓影城《神隱少女》
《神隱少女》海原電鐵書籤怎麼拿？先找湯婆婆簽約
除了限定海報，片商也推出「海原電鐵乘車券書籤」，不過想拿到這款特典，必須先前往《神隱少女》25週年紀念互動網站，接受湯婆婆面試並簽下專屬油屋勞動契約。
完成簽約後，記得將畫面截圖保存，11月27日起至上映影城購買1張《神隱少女》電影票，於購票或領票時出示成功簽約畫面，即可兌換書籤1張，數量有限、送完為止。
📌 活動網站：《神隱少女》25週年紀念互動網站
《神隱少女》525元雙人套票今晚停售！還能多拿2款收藏品
還沒買電影票的影迷也要注意，甲上娛樂與ibon合作推出的25週年紀念雙人預售套票，截至昨日銷量已突破萬套，將於今晚11時59分截止販售。每套售價525元，限量2.5萬套，除了2張電影交換券，還附贈海原電鐵場景紀念票套，以及千尋、白龍、湯婆婆、無臉男、蘿蔔神等5款角色明信片隨機1張。
購買套票的影迷，只要在上映首週持2張電影交換券至上映影城劃位，同樣有機會領取台灣限定復刻海報，不必另外購買電影票。
📌 購票連結：ibon《神隱少女》25週年紀念電影預售套票
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片商甲上娛樂推出《神隱少女》上映首週限定特典，凡於11月27日至12月3日期間購買2張《神隱少女》電影票，即可兌換1張25週年台灣限定復刻版海報，海報採A2尺寸設計，每張皆有專屬流水編號，數量有限、送完為止。
這次海報除了保留經典構圖，更透過特殊局部上光技術，將白龍、無臉男、湯婆婆等角色藏在千尋身後的雲層中，隨著光線及觀看角度不同，角色也會若隱若現，讓影迷重溫電影中的奇幻世界。
除了全台上映影城皆適用的首週海報及書籤活動，威秀影城、秀泰影城也推出不同的限定活動，其中大巨蛋秀泰影城更推出音樂演奏場，一次祭出多款獨家收藏品。
🟡 威秀影城
除了首週購買2張電影票可兌換限定海報外，以下4間威秀影城更設有千尋、白龍、無臉男等經典角色的獨家拍照立牌，讓影迷看電影之餘還能拍照打卡。
■ 台北京站威秀影城
■ 台中IFG遠雄廣場威秀影城
■ 台南南紡威秀影城
■ 高雄大遠百威秀影城
📌購票連結：威秀影城《神隱少女》
🟡 秀泰影城
台北大巨蛋秀泰影城除了設置電影場景拍照立牌，上映期間購票並完成拍照打卡，還可額外獲得限定小禮物。另外，秀泰也推出每人1680元的《神隱少女》音樂演奏場，除了欣賞35分鐘的吉卜力經典動畫配樂演奏及電影，還能獲得以下特典：
■ 25週年台灣限定復刻海報1張
■ 秀泰獨家「彼岸油屋」A3海報1張
■ 獨家膠捲底片收藏夾1組
■ 白龍＆千尋系列明信片4款
■ 無臉男系列明信片4款
■ 大杯飲料、中份爆米花各1份
音樂演奏場日前開賣後迅速完售，官方也宣布加開場次，不過截至今（26）日查詢，官網加場頁面已顯示沒有可預訂場次。
📌活動連結：秀泰影城音樂演奏場／音樂演奏加場
🟡 國賓影城及其他上映影城
國賓影城也已公布《神隱少女》上映場次，影迷同樣可參加片商推出的首週限定海報及書籤活動。至於新光影城、美麗華影城、in89豪華影城等其他影城，實際特典領取時間、方式及剩餘數量，須依各上映影城公告為準。
📌 購票連結：國賓影城《神隱少女》
除了限定海報，片商也推出「海原電鐵乘車券書籤」，不過想拿到這款特典，必須先前往《神隱少女》25週年紀念互動網站，接受湯婆婆面試並簽下專屬油屋勞動契約。
完成簽約後，記得將畫面截圖保存，11月27日起至上映影城購買1張《神隱少女》電影票，於購票或領票時出示成功簽約畫面，即可兌換書籤1張，數量有限、送完為止。
📌 活動網站：《神隱少女》25週年紀念互動網站
還沒買電影票的影迷也要注意，甲上娛樂與ibon合作推出的25週年紀念雙人預售套票，截至昨日銷量已突破萬套，將於今晚11時59分截止販售。每套售價525元，限量2.5萬套，除了2張電影交換券，還附贈海原電鐵場景紀念票套，以及千尋、白龍、湯婆婆、無臉男、蘿蔔神等5款角色明信片隨機1張。
購買套票的影迷，只要在上映首週持2張電影交換券至上映影城劃位，同樣有機會領取台灣限定復刻海報，不必另外購買電影票。
📌 購票連結：ibon《神隱少女》25週年紀念電影預售套票