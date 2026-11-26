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▲急性葡萄膜炎症狀大多先發生在單眼，眼睛出現劇烈紅痛、嚴重畏光、視力模糊與飛蚊症等。（圖／眼科醫師洪啟庭提供）

▲發病兩周後，個案狀況稍微好轉，仍然投入競選事務，無法充分休息，目前葡萄膜炎尚未痊癒，每兩天回診觀察。（圖／眼科醫師洪啟庭提供）

距離九合一大選的投票日，各候選人行程滿檔，南部地區一名49歲吳姓鄉鎮級別的候選人因選務忙碌、睡眠不足與高壓，2週前突然右眼充血發紅、畏光刺痛，檢查為「急性葡萄膜炎」， 是過於疲勞造成免疫力退化的眼疾，原來是為了選舉累到每天僅睡3小時，神勞形瘁才會導致發病，若未及時治療恐失明。眼科醫師洪啟庭指出，49歲的吳姓里長候選人2週前右眼突然出現嚴重出血，外觀類似紅眼症，一開始以為是高傳染性的急性結膜炎，雖然沒有分泌物，但拜票時許多選民不敢握手接觸，唯恐被傳染。雖然沒有分泌物，但眼睛紅讓其心生恐懼，視力雖仍有0.9，但他還是不敢繼續走行程，擔心病情惡化，於是立刻就醫。檢查時已經發病第三天，眼角膜出現些許水腫，最佳視力已由1.0降到0.2，此外前房正下方有黃色蓄膿，此應為個案視力模糊、嚴重畏光，頭痛、眼眶疼痛的原因。以裂隙燈觀察，其瞳孔中央，有一整片的發炎滲出物所形成的膜，這也是另一個造成視力退化的原因。根據其病史與臨床檢查，診斷應是「右眼急性葡萄膜炎」，是過於疲勞所造成免疫力退化的眼疾。第五天，因為前房蓄膿持續變大，因此給予類固醇眼睛旁的注射。到了發病第七天後個案眼眶與頭痛改善，縮小變形的瞳孔也恢復擴大，光線終能進入視網膜，而視力稍微回到0.5，且厚厚的瞳孔滲出膜也幾乎消失。發病兩周後，個案狀況稍微好轉，仍然投入競選事務，無法充分休息，目前葡萄膜炎尚未痊癒，每兩天回診觀察。洪啟庭表示，急性葡萄膜炎是眼球內包含虹膜等組織在內的一種突然發生的發炎，屬於血管炎。發炎位置在眼球深處。常見症狀大多先發生在單眼，眼睛出現劇烈紅痛、嚴重畏光、視力模糊與飛蚊症等，致病因有一半是找不到明確原因，但是熬夜、疲勞、壓力大等通常會合併此種眼疾。另外，某些自體免疫或風濕性疾病、天氣太冷或太熱、感染或眼部外傷、手術後等，也都會誘發葡萄膜炎。如果沒有好好控制，會產生虹膜後粘連、白內障、青光眼、黃斑部水腫、與視網膜剝離，造成失明後遺症，不得不慎！