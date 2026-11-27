本周末11月28日迎來九合一選舉日，全台各縣市活動除了都正在進行中的聖誕節系列持續有裝置點燈之外，像是新北耶誕城，還有高雄聖誕生活節、屏東的樂園聖誕派對之外，本周末也有新活動登場，像是台北將迎來俗稱「艋舺大拜拜」的青山王祭。另外台中購物節結合東勢美食嘉年華客庄好食光合辦，將抽出百萬汽車。
🟡2026艋舺青山王祭：
內容：2026青山宮遶境將於11月28日至30日在台北萬華登場！俗稱「艋舺大拜拜」的青山王祭，今年迎來171週年，前2天分別於南、北萬華進行暗訪，11月30日則為正日遶境。
日期：2026年11月28日～11月30日
地點與地址：暗訪自長沙街、西園路口出發，終點為艋舺青山宮（台北市萬華區貴陽街二段 218 號）；爐主樂園位於萬華車站周邊。
活動內容：巡行南萬華除煞祈安，有真人陰陽司、真人詩意閣、百年八將團與四大軒社北管；萬華車站旁設免費親子遊樂園。
費用：免費參加／免費遊玩。
📍11月28日南萬華暗訪：
時間：16:00出發（真人詩意閣 19:30 出發）；爐主樂園遊樂設施 16:00–21:00 開放。
遊行主要行經路線：
長沙街、西園路口→環河南路→桂林路244巷及周邊巷弄→和平西路309巷15弄→桂林路242巷→環河南路100巷→環河南路→桂林路→梧州街→和平西路→西園路→大理街→大理街175巷→大理街170巷→環河南路二段175巷→環河南路→雙園街→艋舺大道→西園路140巷→西園路96巷→西園路→雙園街→雙園街60巷→寶興街→西藏路269巷→西藏路→西園路→莒光路→莒光路166巷→艋舺大道→康定路→桂林路→西園路→貴陽街→青山宮。
📍11月29日北萬華暗訪：
時間：15:00出發
主要行經路線：
西園路一段34巷口→西園路一段→西園路一段72巷→貴陽街232巷→貴陽街→華西街→廣州街→西昌街→桂林路→康定路→廣州街→柳州街→永福街→昆明街→貴陽街→貴陽街82巷→永福街→貴陽街二段96巷→貴陽街→貴陽街114巷→永福街→康定路→長沙街→西昌街→西昌街29巷→環河南路→康定路→武昌街→漢中街→成都路→西寧南路→長沙街→貴陽街→青山宮。
當日將行經龍山寺、地藏王廟、大眾廟、金門館、協天宮、祖師廟、真武殿、晉德宮、台北天后宮及台北市政府迎駕舞台等地
📍11月30日正日遶境：
時間：09:00出發、11:00起駕
主要行經路線：
艋舺大道→大理街160巷26弄→大理街170巷→和平西路→環河南路→西藏路→寶興街→西藏路269巷→西藏路→雙園街→艋舺大道→西園路140巷→西園路96巷→西園路→艋舺大道→萬大路→莒光路→莒光路166巷→艋舺大道→康定路→和平西路→南寧路→廣州街→康定路→桂林路→西昌街→廣州街→西園路→桂林路→梧州街→和平西路→環河南路→桂林路→環河南路→長沙街→西昌街→西昌街29巷→環河南路→康定路→貴陽街→青山宮。
🟡2026 東勢美食嘉年華客庄好食光（暨台中購物節百萬純電汽車抽獎）
日期：2026年11月29日（日）
時間：10:00–16:30（票券兌換時間 10:30–15:30）
地點：台中市東勢區中山路／東勢客家庄文化園區前道路
內容：集結客家特色美食市集、客語闖關、米食體驗、木作職人展演與音樂表演；現場將抽出 2026 台中購物節第3台百萬純電汽車（歷屆第 28 台），並準備總值超過 10 萬元的液晶電視與生活家電摸彩。
費用：免費逛市集
抽獎方式：
一、追蹤臺中購物節、臺中市政府經濟發展局、臺中東勢形象商圈FB粉絲專頁（3個粉絲專頁皆需追蹤）並出示台中通TCPASS消費紀錄，即可獲得一張摸彩券 (此任務完成後，限領一張)
二、持當天市集收據，單筆消費滿500元，即可獲得一張摸彩券，單張收據可累贈（*不同收據可合併，以總金額計算）
備註：每一項任務，限領一張，摸彩券數量有限，換完為止。
🟡橫坂竜也高雄首展《宇宙家族》：
內容：日本藝術家橫坂竜也（Tatsuya Yokosaka）將在高雄帶來首場個展《宇宙家族 SPACE FAMILY》，把經典 Porsche 模型盒與充滿爆發力的作品系列，化作一趟穿梭時空的奇想旅程。展出他以 Porsche 保時捷模型盒為主題的代表作，也能看見充滿爆發力的「爆炸」系列，從童年玩具般的趣味一路延伸到科幻感十足的畫面。
日期：2026年11月29日至2027年2月22日
地點：堅山仰岄，高雄市鼓山區美術館特區（青海路、馬卡道路、美術南五街交界附近）
亮點：開幕當天藝術家也將親自到場，並推出玩具募集與玻璃杯手作等限定活動。
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內容：2026青山宮遶境將於11月28日至30日在台北萬華登場！俗稱「艋舺大拜拜」的青山王祭，今年迎來171週年，前2天分別於南、北萬華進行暗訪，11月30日則為正日遶境。
日期：2026年11月28日～11月30日
地點與地址：暗訪自長沙街、西園路口出發，終點為艋舺青山宮（台北市萬華區貴陽街二段 218 號）；爐主樂園位於萬華車站周邊。
活動內容：巡行南萬華除煞祈安，有真人陰陽司、真人詩意閣、百年八將團與四大軒社北管；萬華車站旁設免費親子遊樂園。
費用：免費參加／免費遊玩。
時間：16:00出發（真人詩意閣 19:30 出發）；爐主樂園遊樂設施 16:00–21:00 開放。
遊行主要行經路線：
長沙街、西園路口→環河南路→桂林路244巷及周邊巷弄→和平西路309巷15弄→桂林路242巷→環河南路100巷→環河南路→桂林路→梧州街→和平西路→西園路→大理街→大理街175巷→大理街170巷→環河南路二段175巷→環河南路→雙園街→艋舺大道→西園路140巷→西園路96巷→西園路→雙園街→雙園街60巷→寶興街→西藏路269巷→西藏路→西園路→莒光路→莒光路166巷→艋舺大道→康定路→桂林路→西園路→貴陽街→青山宮。
📍11月29日北萬華暗訪：
時間：15:00出發
主要行經路線：
西園路一段34巷口→西園路一段→西園路一段72巷→貴陽街232巷→貴陽街→華西街→廣州街→西昌街→桂林路→康定路→廣州街→柳州街→永福街→昆明街→貴陽街→貴陽街82巷→永福街→貴陽街二段96巷→貴陽街→貴陽街114巷→永福街→康定路→長沙街→西昌街→西昌街29巷→環河南路→康定路→武昌街→漢中街→成都路→西寧南路→長沙街→貴陽街→青山宮。
當日將行經龍山寺、地藏王廟、大眾廟、金門館、協天宮、祖師廟、真武殿、晉德宮、台北天后宮及台北市政府迎駕舞台等地
📍11月30日正日遶境：
時間：09:00出發、11:00起駕
主要行經路線：
艋舺大道→大理街160巷26弄→大理街170巷→和平西路→環河南路→西藏路→寶興街→西藏路269巷→西藏路→雙園街→艋舺大道→西園路140巷→西園路96巷→西園路→艋舺大道→萬大路→莒光路→莒光路166巷→艋舺大道→康定路→和平西路→南寧路→廣州街→康定路→桂林路→西昌街→廣州街→西園路→桂林路→梧州街→和平西路→環河南路→桂林路→環河南路→長沙街→西昌街→西昌街29巷→環河南路→康定路→貴陽街→青山宮。
🟡2026 東勢美食嘉年華客庄好食光（暨台中購物節百萬純電汽車抽獎）
日期：2026年11月29日（日）
時間：10:00–16:30（票券兌換時間 10:30–15:30）
地點：台中市東勢區中山路／東勢客家庄文化園區前道路
內容：集結客家特色美食市集、客語闖關、米食體驗、木作職人展演與音樂表演；現場將抽出 2026 台中購物節第3台百萬純電汽車（歷屆第 28 台），並準備總值超過 10 萬元的液晶電視與生活家電摸彩。
費用：免費逛市集
抽獎方式：
一、追蹤臺中購物節、臺中市政府經濟發展局、臺中東勢形象商圈FB粉絲專頁（3個粉絲專頁皆需追蹤）並出示台中通TCPASS消費紀錄，即可獲得一張摸彩券 (此任務完成後，限領一張)
二、持當天市集收據，單筆消費滿500元，即可獲得一張摸彩券，單張收據可累贈（*不同收據可合併，以總金額計算）
備註：每一項任務，限領一張，摸彩券數量有限，換完為止。
內容：日本藝術家橫坂竜也（Tatsuya Yokosaka）將在高雄帶來首場個展《宇宙家族 SPACE FAMILY》，把經典 Porsche 模型盒與充滿爆發力的作品系列，化作一趟穿梭時空的奇想旅程。展出他以 Porsche 保時捷模型盒為主題的代表作，也能看見充滿爆發力的「爆炸」系列，從童年玩具般的趣味一路延伸到科幻感十足的畫面。
日期：2026年11月29日至2027年2月22日
地點：堅山仰岄，高雄市鼓山區美術館特區（青海路、馬卡道路、美術南五街交界附近）
亮點：開幕當天藝術家也將親自到場，並推出玩具募集與玻璃杯手作等限定活動。