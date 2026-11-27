明（28）日就是九合一選舉投票日，高鐵迎來返鄉搭車人潮！《NOWNEWS今日新聞》記者今（27）日直擊高鐵南港站，現場已聚集大批候車旅客，為避免月台及車廂過度擁擠，高鐵今日也針對自由座旅客實施進站管制，預估今晚尖峰時段自由座等候時間恐達60至80分鐘，如果不想排隊排到懷疑人生，其實還有其他返鄉方式。《NOWNEWS今日新聞》整理5大搭車攻略，從轉乘台鐵、國道客運，到挑選高鐵搭乘時段，都能讓返鄉之路多一些選擇。
高鐵自由座排太久怎麼辦？5大返鄉搭車攻略
📌 攻略1：善用南港三鐵共構，直接改搭台鐵
南港車站具備高鐵、台鐵及捷運板南線三鐵共構優勢，若抵達高鐵站後才發現自由座大排長龍，不妨直接前往台鐵售票處查詢車票，尤其是返回桃園、新竹、苗栗等地的旅客，將高鐵排隊時間一併納入計算，改搭台鐵不見得比較慢。
台灣高鐵也在公告中指出，將在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」，呼籲自由座旅客於紅燈尖峰時段改搭其他交通工具，避免久候。
📌 攻略2：改搭國道客運，上車就有座位
若高鐵、台鐵車票都不好買，也可將國道客運納入考量。南港站旅客可透過捷運板南線前往台北車站，再至台北轉運站查詢前往台中、嘉義、台南、高雄等地的客運班次。雖然國道客運行車時間較長，也可能遇到塞車，但若能購得車票、確認座位，至少不用擔心上車後一路站回家。
📌 攻略3：晚一點再搭高鐵！晚上10點後預估人潮減少
根據記者下午查詢的高鐵自由座人潮燈號，南港站今日南下自由座於下午5時至晚間8時預估亮起紅燈，等候時間約60至80分鐘；晚間8時至10時降為約40至60分鐘，晚間10時至11時則降為20至40分鐘，晚間11時更預估降至20分鐘以內。
若返鄉時間較有彈性，不妨先吃個晚餐、逛逛南港車站周邊商場，避開最擁擠的時段再進站，也比提早到月台苦等來得輕鬆。不過，仍須留意末班車時間及目的地的接駁交通。
📌 攻略4：善用全車自由座、紅眼優惠列車
因應選舉疏運，高鐵已規劃於今日晚間及明日上午提供共20班全車自由座列車（商務車廂除外），其中明日中午前就有8班，南下、北上各4班。若今晚人潮實在太多，也可視行程安排改搭明日上午的列車，並預留抵達投票地點的交通時間。此外，高鐵今日也安排10班跨夜紅眼列車，標準車廂對號座享77折優惠，民眾可查詢是否仍有剩餘座位。
📌 攻略5：排隊前先做好準備！行動電源、水、食物別忘了
如果真的只能搭高鐵自由座，建議排隊前先上廁所、補充飲水，並準備行動電源、耳機及簡單食物，也可事先下載電影、影集、電子書或Podcast，利用等車時間追劇、聽音樂。由於自由座旅客即使順利進站，也不代表一定有座位，長途南下的民眾更應做好可能站著搭車的心理準備。
候車期間也要留意站內廣播及列車資訊，避免因滑手機、戴耳機而錯過搭車訊息。民眾可透過台灣高鐵官網、「T-EX行動購票」App 及 LINE TODAY 查詢自由座預估等候時間，並依照現場人潮彈性調整返鄉行程。
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📌 攻略1：善用南港三鐵共構，直接改搭台鐵
南港車站具備高鐵、台鐵及捷運板南線三鐵共構優勢，若抵達高鐵站後才發現自由座大排長龍，不妨直接前往台鐵售票處查詢車票，尤其是返回桃園、新竹、苗栗等地的旅客，將高鐵排隊時間一併納入計算，改搭台鐵不見得比較慢。
台灣高鐵也在公告中指出，將在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」，呼籲自由座旅客於紅燈尖峰時段改搭其他交通工具，避免久候。
若高鐵、台鐵車票都不好買，也可將國道客運納入考量。南港站旅客可透過捷運板南線前往台北車站，再至台北轉運站查詢前往台中、嘉義、台南、高雄等地的客運班次。雖然國道客運行車時間較長，也可能遇到塞車，但若能購得車票、確認座位，至少不用擔心上車後一路站回家。
📌 攻略3：晚一點再搭高鐵！晚上10點後預估人潮減少
根據記者下午查詢的高鐵自由座人潮燈號，南港站今日南下自由座於下午5時至晚間8時預估亮起紅燈，等候時間約60至80分鐘；晚間8時至10時降為約40至60分鐘，晚間10時至11時則降為20至40分鐘，晚間11時更預估降至20分鐘以內。
若返鄉時間較有彈性，不妨先吃個晚餐、逛逛南港車站周邊商場，避開最擁擠的時段再進站，也比提早到月台苦等來得輕鬆。不過，仍須留意末班車時間及目的地的接駁交通。
因應選舉疏運，高鐵已規劃於今日晚間及明日上午提供共20班全車自由座列車（商務車廂除外），其中明日中午前就有8班，南下、北上各4班。若今晚人潮實在太多，也可視行程安排改搭明日上午的列車，並預留抵達投票地點的交通時間。此外，高鐵今日也安排10班跨夜紅眼列車，標準車廂對號座享77折優惠，民眾可查詢是否仍有剩餘座位。
如果真的只能搭高鐵自由座，建議排隊前先上廁所、補充飲水，並準備行動電源、耳機及簡單食物，也可事先下載電影、影集、電子書或Podcast，利用等車時間追劇、聽音樂。由於自由座旅客即使順利進站，也不代表一定有座位，長途南下的民眾更應做好可能站著搭車的心理準備。
候車期間也要留意站內廣播及列車資訊，避免因滑手機、戴耳機而錯過搭車訊息。民眾可透過台灣高鐵官網、「T-EX行動購票」App 及 LINE TODAY 查詢自由座預估等候時間，並依照現場人潮彈性調整返鄉行程。