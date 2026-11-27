明（28）日就是九合一選舉投票日，高鐵迎來大批返鄉搭車人潮，今（27）日針對南港、台北及板橋3大車站實施自由座進站管制，採取開放進站10分鐘、暫停進站5分鐘的方式，不過，也有民眾可能擔心，實施管制後會不會反而更難搭上車？《NOWNEWS今日新聞》記者今天持續在高鐵南港站觀察，發現雖然現場自由座旅客排起隊伍，但在站務人員引導及分批放行下，隊伍消化速度比想像中快。
高鐵自由座管制有用嗎？記者直擊南港站疏運實況
《NOWNEWS今日新聞》記者下午近4時抵達高鐵南港站，當時站方已提前架設人潮管制公告及排隊圍欄，並將對號座、自由座旅客的進站動線分開。隨著下班尖峰時段到來，現場候車旅客逐漸增加，下午6時左右，南港站閘門前可見密集的排隊人潮。不過，記者實際觀察發現，在工作人員引導及分批放行下，隊伍消化速度相當快，旅客仍能陸續刷票進站，並非一遇到管制就只能停在原地苦等。
記者進一步詢問現場站務人員，對方表示，目前仍需觀察此次人潮分流的實際成效，這類管制措施應不會成為日常營運的常態。至於若晚間返鄉人潮超出預期，站方也已事先規劃充足的排隊空間及疏運動線，可視現場人潮狀況進行引導及調整。
開放10分鐘、管制5分鐘是什麼意思？不是限制搭車時間
根據台灣高鐵官方公告，此次自由座進站管制概念類似高速公路匝道儀控，透過分批放行方式，避免大量旅客同時湧入月台，影響候車安全及上下車動線。
🟡 管制措施主要分為3個重點：
📌 開放進站10分鐘： 自由座旅客依照排隊順序刷票進站。
📌 暫停進站5分鐘： 暫時停止自由座旅客進入閘門，讓站內人潮有時間疏散。
📌 循環放行、彈性調整： 依現場人潮狀況調整管制時間，持對號座車票的旅客則不受影響。
高鐵自由座管制會搭不上車嗎？進站不等於有座位
值得注意的是，自由座進站管制並非限制旅客購買自由座車票，也不是每位旅客只有10分鐘的搭車時間，而是將原本集中在月台的部分等待人潮移至閘門外，降低站內擁擠程度。
不過，即使順利刷票進站，也不代表能立即搭上列車或取得座位，旅客仍須視月台人潮及列車乘載狀況候車。若有固定抵達時間需求，建議提前出發，並透過高鐵官網或「T-EX 行動購票」App 掌握自由座預估等候時間。
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《NOWNEWS今日新聞》記者下午近4時抵達高鐵南港站，當時站方已提前架設人潮管制公告及排隊圍欄，並將對號座、自由座旅客的進站動線分開。隨著下班尖峰時段到來，現場候車旅客逐漸增加，下午6時左右，南港站閘門前可見密集的排隊人潮。不過，記者實際觀察發現，在工作人員引導及分批放行下，隊伍消化速度相當快，旅客仍能陸續刷票進站，並非一遇到管制就只能停在原地苦等。
記者進一步詢問現場站務人員，對方表示，目前仍需觀察此次人潮分流的實際成效，這類管制措施應不會成為日常營運的常態。至於若晚間返鄉人潮超出預期，站方也已事先規劃充足的排隊空間及疏運動線，可視現場人潮狀況進行引導及調整。
根據台灣高鐵官方公告，此次自由座進站管制概念類似高速公路匝道儀控，透過分批放行方式，避免大量旅客同時湧入月台，影響候車安全及上下車動線。
🟡 管制措施主要分為3個重點：
📌 開放進站10分鐘： 自由座旅客依照排隊順序刷票進站。
📌 暫停進站5分鐘： 暫時停止自由座旅客進入閘門，讓站內人潮有時間疏散。
📌 循環放行、彈性調整： 依現場人潮狀況調整管制時間，持對號座車票的旅客則不受影響。
高鐵自由座管制會搭不上車嗎？進站不等於有座位
值得注意的是，自由座進站管制並非限制旅客購買自由座車票，也不是每位旅客只有10分鐘的搭車時間，而是將原本集中在月台的部分等待人潮移至閘門外，降低站內擁擠程度。
不過，即使順利刷票進站，也不代表能立即搭上列車或取得座位，旅客仍須視月台人潮及列車乘載狀況候車。若有固定抵達時間需求，建議提前出發，並透過高鐵官網或「T-EX 行動購票」App 掌握自由座預估等候時間。