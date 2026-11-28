投票日天氣越晚越冷，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（28）日受東北季風南下影響，下半天北台灣氣溫逐漸下降，入夜後搭配輻射冷卻，北部、宜蘭、花蓮低溫僅13至16度，局部空曠地區恐下探11度。明（29）日仍偏冷，下周一（11月30日）東北季風減弱後才會明顯回暖，白天高溫回升至26至30度。
北台灣入夜急降溫 空曠地區下探11度
曾昭誠指出，今天投票日有東北季風南下襲台，下半天氣溫逐漸轉涼，尤其北台灣降溫明顯，白天高溫還有23至25度，但今天深夜至明天清晨，搭配「輻射冷卻」影響，包括北部、宜蘭、花蓮低溫都只有13至16度，局部空曠地區甚至只有11至14度。中南部白天則是25至29度、入夜低溫17至20度。
東北季風下周一減弱 全台逐步回暖
曾昭誠提及，明天白天冷空氣持續影響，北台灣高溫20至23度，中南部仍有25至29度，不過明晚至下周一清晨，依舊受到輻射冷卻影響，會有偏低的氣溫；下周一白天東北季風才會減弱，各地早晚低溫回升到20至23度，白天高溫則都有26至30度。
天氣方面，曾昭誠說明，這一波東北季風水氣含量少，因此是乾冷的環境，投票日全台晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星飄雨，相對較穩定的天氣預計維持至下周五（12月4日），氣象署預估整個12月的雨量都會偏少。
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曾昭誠指出，今天投票日有東北季風南下襲台，下半天氣溫逐漸轉涼，尤其北台灣降溫明顯，白天高溫還有23至25度，但今天深夜至明天清晨，搭配「輻射冷卻」影響，包括北部、宜蘭、花蓮低溫都只有13至16度，局部空曠地區甚至只有11至14度。中南部白天則是25至29度、入夜低溫17至20度。
東北季風下周一減弱 全台逐步回暖
曾昭誠提及，明天白天冷空氣持續影響，北台灣高溫20至23度，中南部仍有25至29度，不過明晚至下周一清晨，依舊受到輻射冷卻影響，會有偏低的氣溫；下周一白天東北季風才會減弱，各地早晚低溫回升到20至23度，白天高溫則都有26至30度。
天氣方面，曾昭誠說明，這一波東北季風水氣含量少，因此是乾冷的環境，投票日全台晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星飄雨，相對較穩定的天氣預計維持至下周五（12月4日），氣象署預估整個12月的雨量都會偏少。