今（28）日就是2026九合一大選投票日，現實中民眾用選票決定政權，遊戲世界卻能用拳頭決勝負！台灣遊戲開發團隊「竿藤遊戲」（Game Tone）打造免費網頁格鬥遊戲《政拳》，利用 AI 技術將政治人物化身為漫畫風格的格鬥角色，一口氣收錄23名角色，還把六都變成選戰擂台。近日遊戲更傳出更新6名角色的大招，就連獅子頭都能變成火箭炮，玩家透過手機、電腦就能免費開打。
2026大選「政拳」由你決定！台灣團隊結合AI打造格鬥遊戲
《政拳》是由台灣金展創意旗下遊戲開發團隊「竿藤遊戲」打造，透過AI圖像生成技術，搭配美術後製及遊戲工程，將台灣政治人物的外型特徵融入角色設計，並加入趣味稱號及各種誇張的必殺技。
其實該團隊今年9月也曾帶著自研 2D 格鬥遊戲《顏拳 Face Punch》登上日本東京電玩展，最大特色就是玩家只要上傳照片，就能將自己、朋友，甚至是家中寵物變成格鬥角色，還能自訂外觀、聲音、個性及專屬必殺技。目前該作已在 Steam 開設商店頁面，預計今年第4季推出。
《政拳》傳更新6名角色大招！獅子頭竟變火箭炮
近日有《政拳》開發團隊的網友在 Dcard 分享，最初只是想展示AI角色製作、美術後製及遊戲工程技術，沒想到開發過程中，角色招式越來越搞怪。近期不僅更新6名角色的大招，其中「鑽石城主」更能將獅子頭當成火箭炮發射，也根據玩家回饋改善手機操作介面。
玩家只要進入《政拳》遊戲官網，就能免費挑戰電腦對手、邀請好友連線對戰，還能查看各選區的遊戲對戰紀錄。不過，官方也特別強調，遊戲純屬娛樂性質，不代表任何政治立場，擂台上的勝負也與現實選舉結果無關。
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《政拳》是由台灣金展創意旗下遊戲開發團隊「竿藤遊戲」打造，透過AI圖像生成技術，搭配美術後製及遊戲工程，將台灣政治人物的外型特徵融入角色設計，並加入趣味稱號及各種誇張的必殺技。
其實該團隊今年9月也曾帶著自研 2D 格鬥遊戲《顏拳 Face Punch》登上日本東京電玩展，最大特色就是玩家只要上傳照片，就能將自己、朋友，甚至是家中寵物變成格鬥角色，還能自訂外觀、聲音、個性及專屬必殺技。目前該作已在 Steam 開設商店頁面，預計今年第4季推出。
近日有《政拳》開發團隊的網友在 Dcard 分享，最初只是想展示AI角色製作、美術後製及遊戲工程技術，沒想到開發過程中，角色招式越來越搞怪。近期不僅更新6名角色的大招，其中「鑽石城主」更能將獅子頭當成火箭炮發射，也根據玩家回饋改善手機操作介面。
玩家只要進入《政拳》遊戲官網，就能免費挑戰電腦對手、邀請好友連線對戰，還能查看各選區的遊戲對戰紀錄。不過，官方也特別強調，遊戲純屬娛樂性質，不代表任何政治立場，擂台上的勝負也與現實選舉結果無關。