影／月餅吃多怎麼辦 三招教你簡單甩肉

中秋佳節到來，不少民眾都會在這一天跟家人團聚，吃吃大餐烤烤肉；然而烤肉及月餅的熱量之高，往往讓民眾吃完之後罪惡感十足，為此NOWnews邀請了健身教練小雨老師，帶大家一起宅在家運動，利用三個居家健身動作，讓民眾可以在罪惡進食後，運用零碎時間，邊看電視邊運動，一同消耗熱量！