昔日尋1280搭乘神人今喊查　北市府：沒有不對只是很特殊

台北捷運於2018年推出1280定期月票吃到飽方案，吸引許多通勤族、學生購買使用，悠遊卡公司更在去（2019）年為鼓勵搭乘，提供單月搭乘次數最高前十名，贈送一個月定期票優惠活動；但時隔一年，卻遭台北市長柯文哲指稱有人坐到1萬元，要求調查搭乘軌跡，引來網友熱議。對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩緩頰，表示市長覺得高額的車資很特殊，所以希望局處能夠以個案研究，並沒有覺得這樣使用不對。悠遊卡公司在去年舉辦「1280就要這young玩」活動，希望能鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，因此推出「尋找1280CP霸主」活動，只要在活動期間內使用悠遊卡設定1280定期票，並搭乘指定的雙北交通運輸工具次數最高的前10名，就能額外獲得1個月份的定期票獎勵。時隔一年，台北市長柯文哲卻在日前的交通會議上質疑，有民眾使用定期票搭到破萬元，要求調查使用軌跡，也引來網友熱議。悠遊卡公司對此回應，去年的活動旨在鼓勵民眾善用市府美意，多搭乘大眾運輸工具，同時為促進北市觀光、慶祝1280定期票滿週年。而結果也證明，月票政策有效幫助通勤族多使用大眾運輸工具，節省交通成本。至於是否還會再舉辦？悠遊卡公司表示，目前沒有規畫，當時前十名搭乘次數最高的民眾，因未經當事人同意，無法透露搭乘次數。台北市副發言人黃瀞瑩則回應稱，當初推出1280月票方案，就是希望民眾能多多搭乘交通運輸工具。而北市府方面則希望民眾在合乎規範的情況下，能夠盡量使用月票，並多利用大眾交通運輸工具。黃瀞瑩強調，當初市長的意思不是覺得民眾這樣使用不對，而是因為高額的車資很特殊，所以希望局處能夠以個案研究。台北市公共運輸處則表示，超過1萬元的使用者僅個位數，其使用行為的時間序列及軌跡均為連續行為，經查尚無違反1280月票使用規定，而該使用者平均每天使用超過30次。