沖繩防疫再次宣告緊急事態　8月1日起為期兩週

（中央社東京1日綜合外電報導）日本沖繩縣疫情持續拉警報，沖繩縣知事玉城鄧尼決定自行發布為期兩週的「緊急事態宣言」，籲請民眾避免外出及跨縣移動，也籲請業者縮短營業時間或暫時停業。日本「琉球新報」報導，玉城昨天宣布，為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴大，將縣內防疫警戒等級提升到4階段中的第3階段「感染流行期」，並自行公布沖繩縣的「緊急事態宣言」。這是沖繩縣繼4月後第2度進入「緊急事態宣言」。沖繩縣昨天單日新增71例確診病例創新高，整個7月共有253人染疫，玉城說，他們研判出現「爆炸性感染擴大」。沖繩縣的「緊急事態宣言」從今天起到15日止，玉城籲請沖繩縣民眾避免不必要和非緊急的外出行程、跨縣移動，也籲請外縣市民眾慎重判斷是否到沖繩觀光。為確保離島有限的醫療能量，玉城也籲請縣民將前往離島的頻率減至最低，並呼籲相關人士檢討原訂這兩週要舉行的活動，看是否取消、延期或縮小規模。沖繩縣政府籲請那霸市餐飲店在「緊急事態宣言」期間縮短營業時間，從清晨5時到晚間10時間止，配合的業者將獲縣府10萬日圓補助。至於發生群聚感染的那霸市松山地區有男女陪侍的酒店等，沖繩縣政府決定籲請這些業者在「緊急事態宣言」期間暫時停業，並給予配合業者20萬日圓補助。「沖繩時報」報導，過去一週至少有4處地點發生群聚感染，其中最多的是那霸市松山鬧區的兩間酒店，已有33人染疫。過去幾天沖繩縣離島及本島北部地區都有新增疫情，疫情不排除已逐漸蔓延到沖繩全境。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090801