受到颱風及其外圍環流影響，台灣今日附近各海面風浪將逐漸增大，至明日澎湖將有10至11級強陣風，金門亦有11至12級強陣風，請避免前往海邊活動。此外，今、明兩天台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島，明日馬祖地區亦有8至9級強陣風出現的機率，前往海邊活動請注意安全。而基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。
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直播／輕颱米克拉來勢洶洶 深夜至清晨對台影響劇烈
2020-08-10 20:40:00
受到颱風及其外圍環流影響，台灣今日附近各海面風浪將逐漸增大，至明日澎湖將有10至11級強陣風，金門亦有11至12級強陣風，請避免前往海邊活動。此外，今、明兩天台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島，明日馬祖地區亦有8至9級強陣風出現的機率，前往海邊活動請注意安全。而基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。