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直播／輕颱米克拉來勢洶洶　深夜至清晨對台影響劇烈

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-10 20:40:00

▲輕颱米克拉來勢洶洶，根據中央氣象局資料，晚間19時中心位置在鵝鑾鼻的西方約 250 公里海面上，以每小時24公里速度，向北進行，其暴風圈已進入台灣海峽南部。（NOWnew資料照）
▲輕颱米克拉來勢洶洶，根據中央氣象局資料，晚間19時中心位置在鵝鑾鼻的西方約 250 公里海面上，以每小時24公里速度，向北進行，其暴風圈已進入台灣海峽南部。（NOWnew資料照）
輕颱米克拉來勢洶洶，根據中央氣象局資料，晚間20時中心位置在澎湖的南南西方約 230 公里之海面上，以每小時27轉21公里速度，向北進行，其暴風圈已進入台灣海峽南部，金門縣及澎湖縣明（11）日停班停課，氣象局預估強度將增強且暴風圈有擴大的趨勢。最新狀況由《NOWnews 今日新聞》直播帶您了解。

受到颱風及其外圍環流影響，台灣今日附近各海面風浪將逐漸增大，至明日澎湖將有10至11級強陣風，金門亦有11至12級強陣風，請避免前往海邊活動。此外，今、明兩天台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島，明日馬祖地區亦有8至9級強陣風出現的機率，前往海邊活動請注意安全。而基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。

 

關鍵字

颱風 陸警 輕度颱風 米克拉 停班停課

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