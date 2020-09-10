陳時中賣關子「還有一家」摻陸口罩　莊人祥證實就是豪品

今（10）天指揮中心發言人莊人祥，召開境外確診臨時記者會時表示，先前陳時中提到的已經接受調查的廠商，就是同為口罩國家隊的豪品公司，莊人祥提到，豪品從大陸進口一批非醫用口罩，不過相關資料在9/9，已經移送地檢署，但是目前調查看來，並沒有發現這些不合格的口罩，有流入到實名制口罩中。
莊人祥也強調，針對這類型的混製口罩，冒充MIT醫用口罩，未來查到都要嚴辦，指揮中心會繼續追蹤、調查，所有不良廠商，都會從嚴辦理。根據了解，豪品總共進口了700萬片的陸製非醫用口罩，目前倉庫還有400萬片，推估可能有300萬片已經流入市面，食藥署也在研議，可能要求廠商全面下架回收。
另外針對加利口罩的退換貨情形，指揮中心表示，9/9加利口罩共回收17萬5082片，其中較多為新北市15萬9962片、台北市6914片及宜蘭縣4332片。自9/4至9/9共回收223萬825片。
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