徵信社因通姦除罪化而受影響？答案一面倒點1關鍵：有差

▲黃昭元大法官偕同意見書。（圖／翻攝自司法院網站）

▲我國刑法明定通姦罪的成立要件，必須要「抓姦在床」，也就是向法官證明有性器官交合，或讓法官認為有才構成「通姦罪。（示意圖／ NOWnews 資料照）

今（ 29 ）日下午 4 點，司法院大法官宣告俗稱「通姦罪」的《刑法》 239 條違憲，也就是台灣通姦正式除罪化，並且從即日起失效。這則宣告釋憲的消息一出，引起台灣各界關注。因此就有網友在網路上表示疑惑，「徵信社會不會因通姦除罪化而受影響？」沒想到網友們紛紛點出 1 點關鍵直呼「其實還是有差」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「徵信社現在在想什麼？」的文章表示，「通姦除罪化之後，對於徵信社有什麼衝擊嗎？不過通姦除罪只是免受刑罰，民事賠償還是存在的，這樣徵信社蒐集證據是不是還是必需的？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案紛紛一面倒點出 1 點關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為關鍵在於「未來只有民事，誰還要幾百萬幾十萬抓猴」，「民事漏洞一堆，罰則又沒啥屁用」、「民事等到你開完，外遇小孩都生 3 個了」、「以後難抓了，會被告防礙秘密，警察也不能破門了」、「正常民事根本不夠付抓猴吧，誰還抓？」。不過也有網友認為「即使通姦除罪化了，民事賠償仍需『證據』，因此徵信社顯得更為重要」，「蒐證反而比較容易，不需要破門抓姦抓在床」、「徵信社業務會增加，不能找警察抓通姦，只能找徵信社搜證」、「民事求償要證據，找徵信社搜證」、「找警察是因為要告上法院，徵信社只是輔助」。實際上，根據《中華民國徵信社品質保障關懷交流協會》指出，徵信社的功用在於兩階段，分別為「外遇蒐證」與「抓姦」，第一階段就是調查外遇事實，蒐集相關證據，也為到時候上法庭能提供更多有利的證據，主要是要觀察委託人的配偶有無外遇、外遇對象、發展的階段、以及發生關係的地點通常在哪。在蒐證已經差不多後，接下來就準備進行第二階段的「抓姦」，然而因我國刑法明定通姦罪的成立要件，必須要「抓姦在床」，也就是向法官證明有性器官交合，或讓法官認為有才構成「通姦罪」，因此通姦罪的除罪化是會讓徵信社的第二階段更加困難，但對於第一階段的外遇蒐證其實不受影響。（編輯：王柏文）