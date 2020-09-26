于美人合體潘孟安　獨家公開超香玫瑰花料理

小農總經理于美人25日來到屏東大花農場，攜手「冠軍縣長」潘孟安，一起帶姊妹們直擊全台最大的「食用級玫瑰花園」，兩人更在現場親手製作玫瑰壽司卷，推廣在地農產的創意料理，一搭一唱逗得現場哈哈大笑。

▲于美人身穿花襯衫，特地南下屏東為在地農產站台。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

× ▲于美人身穿花襯衫，特地南下屏東為在地農產站台。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

▲于美人忽然發現遠方有名戴斗笠的「阿伯」，走近一看發現原來是屏東縣長潘孟安。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

× ▲于美人忽然發現遠方有名戴斗笠的「阿伯」，走近一看發現原來是屏東縣長潘孟安。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

▲潘孟安這次和小農總經理攜手介紹大花農場的玫瑰，也強調食用級玫瑰花不施肥、不灑農藥。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

× ▲潘孟安這次和小農總經理攜手介紹大花農場的玫瑰，也強調食用級玫瑰花不施肥、不灑農藥。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

▲現場親手示範「玫瑰花壽司卷」。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

× ▲現場親手示範「玫瑰花壽司卷」。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）

▲于美人形容壽司裡的肉配上玫瑰花脆脆的口感超級搭，甚至直接將玫瑰花瓣夾壽司料也非常清爽特別。（圖／截圖自于美人粉絲團直播）