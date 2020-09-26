于美人合體潘孟安　獨家公開超香玫瑰花料理

小農總經理于美人25日來到屏東大花農場，攜手「冠軍縣長」潘孟安，一起帶姊妹們直擊全台最大的「食用級玫瑰花園」，兩人更在現場親手製作玫瑰壽司卷，推廣在地農產的創意料理，一搭一唱逗得現場哈哈大笑。
于美人身穿花襯衫，特地南下屏東為在地農產站台，這次來到的是大花農場，是全台唯一、最大的有機可食用玫瑰農場，近乎全台灣的食用玫瑰都來自此地，一進到園區就能聞到濃郁玫瑰香，讓美人姊直呼心情超好～
直播進行到一半，于美人忽然發現遠方有名戴斗笠的「阿伯」，走近一看發現原來是屏東縣長潘孟安，向來對推廣屏東農業不遺餘力的他，這次和小農總經理攜手介紹大花農場的玫瑰，也強調食用級玫瑰花不施肥、不灑農藥，完全是有機自然生長，這裡全部都是紅玫瑰，是營養成分最高的品種，全台食用級玫瑰花約90%都來自大花農場，是吳寶春、馬可先生等麵包坊的玫瑰食材來源。
于美人和潘孟安更親手示範「玫瑰花壽司卷」，于美人形容壽司裡的肉配上玫瑰花脆脆的口感超級搭，甚至直接將玫瑰花瓣夾壽司料也非常清爽特別，讓平常吃膩壽司卷的姊妹有更多選擇，手藝不如于美人「精湛」的潘孟安，笑說自己把壽司卷做成「春卷」，只好在旁邊看于美人「表演」，兩位農產推廣大使合體，也預告未來有機會還有下一次的合作，想看他們下一站又要介紹什麼優質農產的話就關注于美人和潘孟安的粉絲團吧！