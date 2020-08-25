名家論壇》洪孟楷／OTT專法，別把台灣影視產業壓垮

過去台灣影視也曾執亞洲之牛耳，譬如二十年前的流星花園轟動一時，捧紅 F4 等當紅男星；十年前的犀利人妻，也讓華劇成為焦點。所以台灣影劇絕對有亞洲共鳴，而過去變化多端的孫悟空，如今面對網際平台大者恆大的趨勢，以及韓國、日本、大陸等戲劇產業的蓬勃發展，如果還面對我國政府如同如來佛祖般的自以為無所不能，想包山包海什麼都管，訂出一個 OTT 專法，這還未管理別國平台，恐怕台灣戲劇就先已被壓垮在山下。
所以，早在 OTT 專法修訂過程中，今年五月本席就招集 NCC 、陸委會、文化部等相關部會與近五十名業界代表齊開公聽會，目的就是避免行政部門法規制定時閉門造車，推出不合時宜或傷人一千、損己七百的法令；然而，草案目前出爐後，卻只是再一次讓影視業界感到失望。
首先，「捉大放小」是 OTT 專法對於規範的平台的準則，然而，此準則卻沒有「標準」可循，依專法第六條規範「主管機關得考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等」業者需要納管，但這些客觀的數字卻沒有標準，多少使用者數量需要納管？營業額一年需達多少？點擊一千萬次算多嗎？流量每天 50 萬人次達標嗎？這些都應當明白規範清楚，卻含糊帶過；而最後預留其他重大公共利益伏筆，換言之，還是主管機關 NCC 說了算。
往後會不會誰的名氣大，就有可能被盯上？誰的關係硬，就能夠不被納管？這不是法治、而是人治！而這正是台灣自豪法治社會最不應該存在的解釋空間。
再者，陸方 OTT 平台一律禁止，不在此專法管理範圍，這是「拒陸之外」。我跟某些執政黨委員不同，並沒有使用陸方 OTT 平台，然而別忘記，台灣可是有超過 600 萬人次下載相關平台的使用，這樣一禁，卻仍放任陸劇在有線無線電視頻道上播放，會否太鴕鳥心態？再者，網際網路是無國界，即便明文禁止「代理經銷」大陸 OTT 服務，相關業者仍可透過非大陸地區，在海外找代理商，設置伺服器繞道來台， OTT 專法依舊管不到。
所以，把陸方 OTT 向外推，就代表有在管制了？執政黨要做政治意識形態的操作民眾能夠判斷，不需多言。但我只想問一句，放手不管就以為對方被排除在外，這樣的阿 Q 勝利法到底是愛台灣還是害台灣？
最後，「助台無力」則是本次 OTT 專法最令人失望之處，作為領先全球第一部 OTT 平台管理法令，以公權力要求每個平台內容有多少比例的台灣戲劇，或是每年營收需拿出多少比例納入影視基金，專款專用扶植台灣影視人才的培育和創作的補助，這才能夠激發正向的循環。
如同現在 NCC 針對有線電視頻道規定，在各台黃金時段中，每年需有一定比例要「首播」台灣發行製作的作品，譬如電影台，每年需要首播多少部台灣新片，業者就會想方設法去購買，或投資拍片，以達到標準。當然，這樣的比例是否符合現實，也有檢討的空間。但 OTT 平台多是跨國大企業，其資本雄厚，且製作團隊專業，發行也有其專業，如果能於法令內制定每年需有一定比例的台劇，則能誘發 OTT 平台業者購買或投資台劇的可能性，對於台灣戲劇絕對有正向幫助。
君不見，無論是 HBO 投資的「通靈少女」、 Netflix 所共同發行的「誰是被害者」，在在都呈現高水準的拍攝製作，而這也成為該平台的當紅戲劇。所以 OTT 專法應該保持棍子跟蘿蔔兼施的彈性，規範要求一定比例的台劇，但是讓業者自行投資找尋，而非只是政府編列預算補助。業者的眼光和專業，且有收視壓力（ OTT 平台看的應該是點擊率），才能拍出藝術及商業兼具的作品，也更有推廣的價值。
簡言之，兩個月內的公告期，加上政府招開的公聽會，上述三項重點希望有關單位能聽進修正，而未來進立法院，也會推出相對應版本來討論；民進黨要藉由修法來偷渡政治意識型態也不是一天兩天的事，但請別用 OTT 專法來殘害台灣的影視產業，在缺乏立法先例，也沒有他國執行經驗可參考的情況下，搶先全世界所訂立的專法，以為自己是如來佛祖？卻恐怕讓此專法成為壓垮台灣的五指山。
●作者：洪孟楷／國民黨立委
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