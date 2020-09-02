名家論壇》丹．蕭伯爾／工作與生活不該是平衡，而是共融

【本文由《時報出版》授權刊登，摘自《低歸屬感世代：面對因科技而變得孤獨的一代，管理者該如何找回工作夥伴間的深刻連結？》】





如果要更圓滿，並對本身（和團隊）的福祉產生更深的體會，你就需要轉換心態。我在《財星》兩百大公司做全職工作時，大部分的員工早就一週工作超過四十小時了。我在訪問現為前任的人資負責人時，他說了件我永遠都記得的事：「工作與生活的界線很模糊。所以我們必須確定人員在職時可以做私事，因為我知道他們下了班也在做工作上的事。」他說完這點後，我對於工作– 生活平衡的整體看法就改變了。十年後，與我一同坐下來的李察．布蘭森增強了這個新的現實。「某人的居家生活和某人的工作生活間不應有差別。假如你在居家時覺得環境很重要，那它在職場上就應該重要。假如你在居家時有朋友，那在職場上就該有同等數目的朋友。」





事實在於，工作– 生活平衡是個迷思，有很大的部分是因為，這個說法本身暗示了人生只有工作與生活這兩個組件，兩者是分隔開來的，而且我們會分給它們同等的時間。「同等平衡不算完美，而且我相信，我們愈試著去創造平衡，給自己增添的壓力就愈大，反而會隨著時間創造出另一種不平衡的處境。」美國西部的Oath 是威訊（Verizon）旗下的公司，它的廣告主需求平台負責人賈斯汀．奧金（Justin Orkin）說。從辦公室回家和拔掉插頭的日子結束了。我們現在是活在全年無休、隨時連線的營業環境中。你離開辦公室或是去休假時，公司並不會停止運作。這就是為什麼我偏好去思考的不是工作– 生活平衡，而是工作– 生活融合。它會在生活的方方面面創造出更多的綜效，並讓我們去掌控時間要怎麼分配。換句話說，它是把你在個人與專業上的兩種行事融為一體的能力，好讓你在兩方面都成功。臨床心理學家瑪麗亞．席華（Maria Sirois）說，工作– 生活融合會帶來較少的壓力與較多的圓滿。





我在跟康寶濃湯公司（Campbell Soup Company）執行長丹妮絲．莫里森（Denise Morrison）談話時，她坦承達成完美的平衡並非向來都有可能。「我向來都是從工作– 生活融合來切入。你可以全都做到，只不過並非一次全部到位。居家的優先事項和職涯的優先事項是有可能融合的。」 身為領導人，你需要支援那些在工作時需要有私人時間可用、必須打電話給年邁父母或需要在早上請假去陪孩子的員工。反過來說，他們則需要用心把工作搞定，即使那是在半夜、大清早或週末。工作– 生活融合有賴於取捨。「我堅信假如你想要進步、成長並坐上責任重大的高階職位，工作與生活就絕不會真的分開。」湯森路透（Thomson Reuters）早期職涯的人才與發展副總裁伊洛娜．尤爾克維茲（Ilona Jurkiewicz）說。「我反而是把兩者視為共生的關係。假如我需要在白天抽空去處理私事，我就會去做。假如我需要加班幾個晚上，那我就會把個人的需求擱置下來去做那件事。」





加強工作–生活融合的三個祕訣





1.尊重界限。認識自己的界限，並以此來和團隊成員溝通，同時也對他們的加以認識和接受。假如你在午餐時間需要空間來反思自己的生活，或是每天早上需要送孩子上學，那就公開跟團隊講。在此同時，問問他們的界限在哪，這樣你就知道什麼話題是禁忌，他們有什麼個人需求，或者他們在工作日期間會需要處理什麼事。「界限會比較不清楚，因為我到哪都把手機帶在身上，隨時都聯絡得上。」出租時尚（Rent the Runway）共同創辦人暨事業發展負責人珍妮佛．福萊斯（Jennifer Fleiss）說。「一方面，這可以增進在家工作或離開辦公室並在事後把工作給搞定的效率和能力。另一方面，我則需要以有意識的努力來聚焦在子女身上，而不是隨時都受到干擾！」對學樂（Scholastic）的科技副總裁史黛芬妮．畢克斯勒（Stephanie Bixler）來說，界限則非常明確。「我的目 標是，每天至少陪女兒兩小時—工作前三十分鐘，回家後和她就寢前一個半小時。」她告訴我。「我想要跟女兒共度時光，但它不光是『想要』，更是『需要』，因為我請的托育只能顧到上班時段這個期間。」





2.管控裝置。當你需要斷開工作時，就在當天的固定時段把手機關閉，以藉此管控科技。在我們的社會中，把手機關閉是下班的確切信號。它開工時，你就開工。這並不容易，但首先要試著在跟同僚共進午餐或下班回家時把裝置關閉。在某個時候，你或許會想要在工作與私人間劃清界線。愛迪達的吳薇琪去休假時，會真的把手機裡的電子郵件應用程式給刪掉，並要人員假如有急事就發簡訊給她。就個人而言，我可不確定自己夠勇敢到會這麼做！



