涉侵犯人權4名新疆高官遭美開鍘！凍結資產、禁止入境

美中之間近年因貿易戰、新疆人權、香港問題頻頻發生齟齬,美國政府現宣布將制裁 4 名現任與前任新疆官員與新疆公安廳,包含新疆黨委書記兼中共中央政治局委員陳全國,做為對侵犯新疆維吾爾自治區少數民族權利的回應。綜合 《 CNN 》 等外媒報導,美國國務院和財政部在週四對中共中央政治局委員兼新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區前黨委副書記朱海倫、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山,以及新疆公安廳前黨委書記霍留軍祭出制裁。美國財政部長梅努欽( Steven Mnuchin )表示,美國將致力於運用其全部財政權力,向新疆乃至全世界的人權侵犯者追究其責任,故此相關人士的在美資產將被凍結。美國國務院則稱,隨著中共對維吾爾族,哈薩克族和新疆其他少數民族的人權侵犯,包括強迫勞動、任意大規模拘留和強迫人口控制,並企圖抹殺掉他們的文化和穆斯林信仰等事,美國不會袖手旁觀。美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )也發 聲明 表示,將依據《 2020 財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法》第 7031 ( c )節,制裁陳全國、王明山及朱海倫,前述人士及其直系親屬將無法入境美國。蓬佩奧還指出,美國也將依據《移民與國籍法》( Immigration and Nationality Act )第 212( a )( 3 )( C )節,對負責或參與拘禁、虐待維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群的其他中共官員以及其家屬,施行額外簽證限制措施。