房市／毛小孩破壞力道很強大　避免用這些材質

通常毛小孩待在家裡的時間平均比人還長，擔心不在的時候毛小孩在家發生意外或是把家裡搞成一團糟嗎?現在大多數的住宅都只考慮到人類居住習慣，為了與他們共享舒適、耐用的生活空間，健康、安全和機能性皆須面面俱到。考慮毛小孩的破壞力，信義居家建議選擇建材時，以耐磨防刮防潮建材為優先考量，地板方面選用磁磚、拋光石英磚或超耐磨地板，不僅耐髒汙又好清理，也要定期的使用水蠟來擦拭地面，可維持地板壽命、較不易被刮傷；牆壁方面，則避免使用壁紙與木貼皮，改為玻璃、鏡面、石材、鐵件，並使用水性油漆，即使磨損、日後要修補也較為方便。另外，可在室內配置抓板，讓毛小孩習慣於固定的位置磨爪，避免傢俱及牆面的耗損。在家裡追趕跑跳、爬上爬下是毛小孩的天生特質，就空間規劃，信義居家表示，採開放式設計，藉由公領域的串聯，延展整個空間，也要根據寵物習性來加強設計，可加強收納設計，讓寵物有足夠的地方活動。例如可在牆壁或天花板上增設層板，或是設置系統櫃加強收納機能，不僅可以讓毛小孩有安全的活動空間，也可以用來擺放物品。考量安全方面，家中電器線路要採取暗管設計，避免管線外露，防止寵物啃咬造成短路，及觸電危險；地面應捨棄門檻及高低落差，可預防寵物老化、無法爬階梯或跨越門檻的狀況，傢俱轉角收邊避免尖銳造型，毛小孩才不會在奔跑中跌倒撞傷。信義居家指出，兼顧毛小孩安全，也必須做好防墜措施，宜挑選無零件裸露在外且結構性完整的防墜網，不僅能避免毛小孩將零件扯下、誤食，也可避免受天候及環境的侵蝕而失去防墜作用，也要根據毛小孩的身型大小的不同訂製防墜網，購買後更要定期檢修，才能真正的起到保護作用。