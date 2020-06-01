房市／投資客不見了　紅樹林河景宅退燒 2房當道

捷運紅樹林捷運站一帶擁有不少面淡水河、觀音山景的豪宅，總價甚至可破5、6000萬，不過，隨著自住客剛性買盤越來越強勁，近年來，當地主流產品亦從景觀宅，轉變為靠近捷運站或輕軌竿蓁林站的低總價產品，尤其千萬內2房或套房產品最受青睞。信義房屋紅樹林店專員周士傑指出，紅樹林地區主要客戶，近年以剛性需求的自住客為主，置產、投資性質減少很多。而對於自住客來說，會選擇在紅樹林購屋，主要就是預算考量，再加上家庭結構改變，家庭人口數變少，因此，約10年前，當地大坪數的景觀宅還算好賣，如今「有點賣不動」，反而是小坪數、低總價的產品最受青睞。他舉例，輕軌竿蓁林站是淡海輕軌第一站，無論走路或搭公車，可以很快到紅樹林捷運站，不少小資上班族若有成家置產需求，會優先考慮此處。當地套房與2房產品近期詢問度最高，2房單價平均落在28至29萬，少部分30萬，總價大約僅600多萬；套房部分，如「摩納哥」社區戶數雖多，但交易量也大，除高樓層有山景的產品每坪需35萬，低樓層約28至29萬，因為坪數不大，400多萬就可買到1房1廳。另外，3房產品交易量雖不像2房或套房熱門，但以每坪25至26萬來算，總價900至1200萬，亦頗親民。至於淡水河第一排景觀宅，周士傑說，「富陽四季」、「海悅」的大坪數產品的確詢問度比較低，但小坪數依然還算好成交，可見近期紅樹林地區確實以小坪數、低總價當道。至於景觀宅的需求，仍受旅外歸國者，或者平日居住在市區，但到淡水另買一戶作為休閒用的客戶喜愛，不過，由於河景第一排的產品屋齡多半比較舊，因此這批客戶近年會轉往捷運站對面山坡上的新建案。