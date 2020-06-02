房市／報復性買盤出動　新店央北周邊房市漲起來

擺脫疫情陰霾，原本今年第一季剛性需求受到壓抑，自5月開始迸出，受惠「報復性買盤」出籠，由於新北市新店捷運小碧潭站共構大型商場在IKEA和京站陸續開幕後，提升生活機能，而新北市新店央北重劃區不僅成交價破7字頭，連美河市等社區房價均有小幅上漲。小碧潭站由於是捷運支線，被網友視為容易被忽略的捷運站點，從去年起因IKEA進駐後，而帶動人潮。新北市地政局日前發布新聞稿提及，捷運小碧潭站共構大型商場自IKEA及京站森林時光美食廣場陸續開幕後，依台北捷運公司統計資料，該站進出站人次分別較開幕前月增62%、16%，並帶動新店中央路沿線商業效益外，亦因生活機能提升。而該站除捷運共構之大型社區「美河市」外，周圍可建築用地除有發展成熟之中央新村、新店高中及三民路一帶住宅區外，亦有央北重劃區。新店地政事務所表示，2019年5月IKEA商場開幕前後1年實價登錄買賣價格資訊，其在公寓部分，由每坪37.1漲至37.2萬元，華廈及大樓成交單價則自每坪47.5萬元略微上漲至48.1萬元，其中占該區域交易量約12%之捷運共構社區，平均成交單價自每坪47.7萬元上漲至50.2萬元，顯示商場對周邊房市具有正面影響。信義房屋新店中央店店長郭冠廷表示，商場的開幕對區域房市確實是可加分作用，美河市也因此有微幅上漲。近期更因台灣防疫做得好，使原本觀望的剛性需求又再出動，包含自住需求，或海外高資產客戶出來買房，更出現「報復性買盤」。「央北重劃區成交價破7字頭，包括國泰建設前兩期均已完售，不久後將再推出第三期」郭冠廷說，這邊買氣熱到不行。由於捷運小碧潭站周圍均為住宅區，該區公園、綠地、學校、停車場等公共設施完善，亦有捷運、國道3號安坑交流道、水源快速道路和中安大橋之交通優勢，且具備商業機能，待央北新建案陸續完工後，除增加住宅供給量，將望引入更多人口。