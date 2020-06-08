房市／疫情解封　求保值看未來性　新北買房前先看這

疫情大規模解封倒數，遞延買盤也同步解封，在後疫情時代，該如何入手，尤其是房價高漲的新北市，專家建議，有三大重點一定要納入購屋考量，首重抗跌保值區，再考量上班交通便利性，若希冀有漲價空間，則需參考未來區域發展性。由於台北市房價高不可攀，購屋族轉向新北市，近年新北市房價持續上漲，即便是新冠肺炎疫情爆發，房價也未見鬆動，因此若要在新北市買房，安新建經履約保證業務經理張凱智表示，要看三大部分，首重抗跌保值區，有成熟商圈，或在捷運周邊，例如板橋、永和和中和，屬成熟區域，亦算是新北第一環，公共建設完整，商圈也成熟，捷運路線包括藍線與橘線，相對抗別保值，惟平均住宅成交行情單價約4字頭，相對新北市區域平均單價行情最高，購屋預算較高。再者，因雙北上班族是重度依賴捷運交通工具，可考量捷運路線，依自己方便捷運路線選擇居住地點。最後，則是未來發展空間。張凱智強調，因新北外圍區域陸續建設捷運，包括正在發展之區域土城或三峽，除交通未來可期之外，相對價格較親民。土城和汐止等地平均房價約3字頭，張凱智說明，土城與頂埔區皆有重劃區，再加上土城聯合醫院的成立，又座落於板南線上區域，未來性可期待。再舉汐止為例，未來有汐止民生線規劃，可從汐止直接進入北市中心，且汐止區到北市距離不遠。觀察樹林和三峽區等地發展，房價更是親民，平均在2字頭。張凱智強調，樹林三峽北大特區的生活商圈已發展成熟，再加上三鶯線預計2023年完線通車並銜接板南線，其未來發展仍有利多之話題。