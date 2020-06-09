房市／官方認證　高雄鳳山最多自住客

財政部統計處日前公布108年各鄉鎮市區自住用及非自住用房屋的占比，高雄鳳山區自住用房屋占房屋數79.8%，是全台最高。專家分析，鳳山地理位置與各項生活機能都很方便，還有捷運黃線等建設議題；其中，文山特區、華鳳特區屋齡新、公園綠地多，即便房價近年來明顯上揚，仍深受首購族及換屋族青睞。根據財政部統計處資料，108年住家自住用房屋戶數占全國房屋62%，進一步觀察各鄉鎮市區自住用及非自住用房屋占比，自住用房屋以鳳山區比例最高，達79.8%。信義房屋鳳山文山店店長莊麗蓉指出，鳳山地區自住剛性需求強勁，無論首購或換屋的族群均有，主要原因有三，分別是交通便利、社區環境、未來發展性。首先，鳳山地理位置居中，到蔦松、仁武、三民、苓雅等區都四通八達，且除了既有的鳳山火車站，鐵路地下化後，也新設正義火車站；第二，除已經啟用的衛武營、大東文化藝術中心，鳳山未來還有捷運黃線、國道七號等建設議題；第三，鳳山擁有文山特區、華鳳特區兩個新興重劃區，街廓整齊、屋齡年輕，且配合法規，公共設施、公園綠地比例高，例如華鳳特區新透天必須面寬7米5，臨路退縮4米，文山特區22.44公頃之中，有超過4成面積必須作為學校、公園等公共設施。莊麗蓉說，這幾年房價漲幅明顯，文山特區早期剛發展時，單坪價格1字頭，如今中古屋擁有2字頭房價，新成屋更上看3字頭，即使如此，仍相當吸引首購與換屋族進場，而且自住客占多數，主要都是考量機能、居住環境以及未來發展性而想自己住進來。以市場接受度最高的產品類型而言，根據屋況、屋齡、地點會有價格上落差，但一般來說，文山特區屋齡20年內2至3房，約500至800萬，若是大坪數3至4房，約1000至2000萬內，而若是華鳳特區車庫別墅，則約3000萬以內。