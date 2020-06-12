房市／5字頭買得到　捷運南港站旁公寓漲比大樓還兇

近年隨著北市政府推動東區門戶計畫及重大建設不斷，南港地區加速發展，也帶動房價成長，而公寓因相對親民，意外成為購屋寵兒。據今年第一季實價登錄資訊，捷運南港站周邊公寓單價來到60.1萬元，較去年同期成長18.4%，較中古大樓均價漲近3%還高。「東區門戶計畫的第二個發展重心就在南港車站及捷運站周邊，像是南港生技研發中心已完工，流行音樂中心也即將啟動，未來還有由潤泰新取得東側商業區的公辦都更案。」信義房屋南港站前店專案經理張益銓表示，南港站周邊重大建設發展持續，但周邊的新成屋甫開案，單價皆上看8字頭，且目前高樓層依然維持這樣的水準張益銓指出，捷運南港站前屬於新、舊混合住宅區，站前商圈涵蓋重陽路、興華路、興南街、南港路二段等路段，以屋齡十年內的大樓為主，2至3房平均單價70-81萬元，總價約2000至3000萬元；新成屋的平均單價則在70-75萬元，大坪數4房型總價4000萬元。而區域內近40年的公寓3房，平均單價50至60萬元，總價約在1250至1500萬元左右，因為相較於電梯大樓的高總價，公寓的價格親民，經常一釋出就成交，也是公寓單價成長的主因。張益銓強調，南港站前商圈住宅街廓寬廣舒適，又有多處公園綠地，且有雙語試辦的東新國小、南港高中等就學資源，區內很多鄰近南軟園區、內科園區高階主管、中小企業主來此定居。而交通除了四鐵共構車站的便利外，目前銜接忠孝東路七段及研究院路一段130巷的南港隧道，也正在施作，未來可縮短園區聯外道路，最快2024年可通車。不僅如此，捷運南港車站樓上百貨CITYLINK，且站前的興華路則是商圈內最熱鬧街道，另一旁則是家樂福、區公所、銀行、加油站等，興南街上也有傳統市場，生活機能充足。