房市／桂林生活圈擺脫萬華舊印象　雙北首購族新標的

萬華區是台北市12個行政區當中平均單價第二低的區域，僅高於文山區，早年因城市老舊，人口混雜而造成房價始終上不去，但近兩年受惠於西區軸線翻轉計劃，萬華區的老舊市容加入文青氛圍後得以逐漸改善。當中以桂林生活圈最受消費者青睞，新大樓林立，標榜純住宅，加上步行至家樂福僅5公鐘，讓桂林生活圈五年內新成屋單價高於萬華其他區域甚至來到7字頭。根據內政部實價登錄統計顯示，2019年萬華區電梯大樓平均單價為52.6萬，信義房屋桂林店專案經理吳禹潔表示，2016因房地合一稅讓週邊單價來到低點，2019年慢慢回升到平均價格介於60至65萬之間，今年雖然新冠疫情讓西門商圈旅客銳減，但桂林生活圈房市不受影響，主要因為此區吸引年輕首購族。桂林生活圈以20年內的中古電梯大樓為主流，平均單價落在50至55萬，吸引首購族買得到台北市門牌的純住區域，同時兼得西門商圈的便利性。而換屋族則選擇桂林生活圈中5到10年電梯大樓，價格落在65到70萬之間。民生需求有家樂福桂林店，且交通四通八達，步行至捷運西門站、小南門站以及龍山寺站皆只需要十分鐘。除此桂林生活圈屬於萬華區最靠近中正區的生活圈，僅隔中華路就可達中正區，行政辦公以及交通都非常便利，吳禹潔說許多中正區的換屋族特別換到桂林生活圈，房價單坪至少便宜10萬。此外，萬華地區內更有9處、約78.66公頃優先劃定公辦更新地區，逐步改善區域環境。