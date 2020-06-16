房市／信心大增　八德網買客翻倍成長　多數來自這縣市

擁桃園捷運綠線題材，房價1-2字頭，桃園八德近年受雙北客追捧，尤其以新北市移居人數居冠，使房市量能逐年成長，近期，台灣疫情明顯受到穩定控制後，網路買客翻倍成長。由於八德區囊括捷運綠線4站點，未來透過三心六線路網，達到北北桃一日生活圈，目前已進去施工階段，預計2025年完工。除此，八德豐德交流道也同樣預計2025年通車，南通北網便利性大幅增加。交通建設，加速北北桃生活圈的實現，雙北移居八德人數逐年攀高。依八德戶政事務所統計，自2011年起，新北市人大量移居八德，迄今每年移入人數約2-3千人；去年，台北市移入八德人口為822人，創歷史新高紀錄。信義房屋八德大和店店長劉邦儀表示，八德的買方涵蓋雙北和桃園，年齡層分布很廣，舉凡20至50歲，老師、工程師等職業均有。其中，雙北客對於捷運站點的需求較高，也願意支付較高的房價。不過，桃園人相較對房價敏感度高。國內疫情解封，八德買氣也爆衝。劉邦儀指出，近期買方對房市信心轉強，購屋意願增加，尤其是從網路預約看屋，並且成交比例大幅增加。依據信義房屋數位流程發展部統計，今年疫情爆發前後，桃園市整體網路預約量逐月遞增，今年5月較1月成長將近9成；其中，八德成長幅度更大，今年5月較1月時，網路預約人數翻倍成長。顯見疫情改變消費者購屋習慣，越來越倚賴數位工具找屋。