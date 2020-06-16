房市／南部人習慣 素地小　台南中西區10坪也蓋透天

台南市大台南不動產開發商業同業公會統計申報開工戶數，中西區1至5月透天開工量已超越106至108年的總數。中西區是台南最小的行政區，加上發展已久，素地不多，但因屬蛋黃區，專家觀察，不少建商「有多少地就蓋多大的透天」，有些地坪甚至只有10坪上下；不過，部分人專門買小坪數透天改造成店鋪、民宿，反而成為舊市區的巷弄特色。根據統計，中西區今年1至5月，總計有90戶開工，超出106至108年間每年的開工戶數。《台南市房地產市場指數─新成屋、預售屋市場》今年第一季報告亦指出，中西區土地供給有限，都市更新有難度，但本季推案熱度漸增，且多屬透天產品。分析實價登錄資料，中西區今年第一季屋齡1年內的透天厝，每坪單價28.27萬。信義房屋台南民生店店長韓秀蘭指出，中西區發展已久，市中心素地並不多，建商無論要蓋大樓或蓋透天，土地都十分有限。以大樓來說，近期新推案較多的路段集中在中華西路、府前路週邊，因為兩條路都屬於中西區比較外環的道路；至於透天，即便建商想收購老舊透天，但屋主不見得願意賣，也可能出價太高，建商考量建造成本，無法「造鎮式」大規模興建新透天，只能幾棟、幾棟蓋，有些甚至地坪只有10幾坪。雖然坪數小，但韓秀蘭觀察，產品詢問度仍然不低，主力來自置產客戶，買來之後可分租給學生或上班族；亦有較無開車需求的退休族群，考量中西區機能成熟，因此買下沒有停車空間、坪數比較小的透天自住。此外，無論是新建或老宅，也有不少人喜歡坪數10坪上下的透天，方便改造成文創店面或民宿，也成為台南舊市區的巷弄特色。根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季中西區住宅平均買賣坪數僅28.7坪，15坪以下比例高達32.89%，居各行政區之冠。