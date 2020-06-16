房市／汐止往返北市塞車有解　輕軌也將玩真的

汐止位於新北市近台北市的第一圈，加上房價較親民，成為小資購屋族的首選區塊之一，不過，尖峰時間汐止往來北市易壅塞，也是一大問題。為紓解交通困境，交通部同意國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，新北市府近日展開前置工程拓寬康寧街；此外，基隆市正式宣布輕軌建設「玩真的」，希望拚明年底動工、2027年完工，擬設12個站點從基隆經汐止，最後到南港展覽館站。汐止康寧街一帶有伯爵山莊、日月光等大型社區，且是附近居民主要幹道，不過若要上國道，因為目前沒有匝道，必須繞行至汐萬路一帶，尖峰時間就易塞車。交通部同意增設南下入口匝道後，新北市府近日先展開第一步前置工程，拓寬康寧街從751巷至連峰街的路段，將原10米路寬、僅配置雙向各一車道的康寧街，拓寬至14米、雙向各兩車道，預計8月底完工，未來可銜接新設的入口匝道。信義房屋汐止站前店店長黃偉進認為，康寧街拓寬並新設匝道，對於沿線山莊型社區多有幫助，因為當地住戶行車路線一般分為兩類，康寧街近北市東湖地區，一部分會直接開車往東湖，另一部分若需上國道，必須先從康寧街繞到汐萬路，加上路幅較小，很容易堵塞。信義房屋企研室專案經理曾敬德也表示，汐止交通最大問題就是上下班時段容易塞車，未來新增南下匝道口，康寧街一帶通勤族多了節點可上國道，不用再繞路，對紓解車流有效果。至於輕軌，根據規劃，基隆市府盼明年底開工、2027年完工，全線設置12站，包括南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、基隆等，並希望每小時有12班車。曾敬德說，目前汐止是新北市第一圈唯一沒有捷運的區域，如果輕軌順利通車，可補齊捷運系統，且因為可接到南港展覽館，換乘捷運板南線更便利。黃偉進則說，但凡有重大交通建設，對在地房市等於多了議題支撐，而現在汐止居住人口若要到市區上班，除自行開車，另外就是搭火車，若輕軌順利通車，對住戶而言多了一項通勤的選擇。