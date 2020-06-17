房市／350坪全聯將進駐新竹市區　創破億商機

位於新竹市中心的中正市場，9月確定將有全聯福利中心進駐，加上原有的傳統市場攤商、婚宴會館，年營業額預估可破億。距中正市場600公尺目前已有一間全聯新竹中正店，專家指出，雖然新竹市區的傳統市場有其不可取代性，但若再開設一間全聯，對生活機能的確更有所提升，且全聯也是住戶很喜愛的超市。中正市場位於新竹市中心，中正路、經國路二段口，近北門國小、新竹市演藝廳，距離新竹火車站亦僅約1.5公里。新竹市府表示，106年底與原中正市場的經營廠商終止契約後，市場由市府強制接管至今，日前已正式確定由全聯承租，預計9月進駐市場1樓，占地達350坪。根據契約，全聯正式營運期達8年，市府每月租金收益41萬，未來可與原傳統市場攤商、婚宴場館結合成為複合式場館，除提升生活機能，年營業額估可超過1.1億。根據全聯網頁，目前新竹市中正路上、近國軍813醫院已有一間全聯新竹中正店，9月份中正市場的全聯開幕後，同一條路段將有2間全聯。信義房屋新竹中央店店長徐列義表示，新竹各傳統市場有很多知名的小吃，且因新竹市的居住人口較偏愛到傳統市場買菜，因此傳統市場仍有其不可取代性，但全聯畢竟是現代人很喜歡的超市，新開幕後對周邊的生活機能仍有所提升。徐列義進一步說明，新竹市區與竹北等竹科工作族群喜愛購屋的熱區不同，居住人口年齡層較高，因老一輩人愛住透天，當地有不少透天產品，若是屋齡20、30年以上，且位於死巷內，價格約在1500萬以內，若是屋齡10年左右且屋況較好，則視地點、地坪，價格落在1500至2500萬之間。徐列義說，亦有比較追求學區考量，或是希望離火車站近一點的族群，喜歡在新竹市購屋，這類首購族或是50歲以下的換屋族，多半喜愛屋齡10年左右大樓產品，若是管理一般的社區，單價約23至26萬，管理好、屋況佳的社區，單坪價格可達28至30萬。