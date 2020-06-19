房市／內湖一條街僅700公尺　房價從3-7字頭都有

根據內政部實價登錄顯示，北市內湖區文湖街短短700公尺內，住宅每坪單價從3字頭到7字頭都有，信義房屋劍南捷運店專員侯皓瑋表示，因為文湖街房型多元，雖然多以華廈為主，但也有許多輕豪宅及公寓產品，且700公尺內有地形及物件新舊上的落差，才會造成單價3字頭到7字頭的差別，不過也因文湖街價格在內湖區相對親民，吸引許多在地換屋族或年輕首購族。文湖街介於文湖線捷運劍南站及西湖站之間，也是內湖唯一位於半山腰的純住宅區，山林環繞且有藍鵲保育區，生活環境清幽。但因自文湖街步行到劍南站或文湖站約莫均為10分鐘距離，交通及生活機能不如鄰近捷運站方便，也讓該街道成為內湖區房價相對親民的區域。根據內政部實價登錄資料，今年第一季，文湖街就有9件交易量，其中最高成交價為屋齡2.08年的電梯華廈，成交單價為73.61萬元；最低單價則是屋齡37.25年的公寓2樓，成交單價為38.06萬元。侯皓瑋分析，文湖街以9樓以下套房或兩房的華廈佔大宗，價格一般落在58到60萬之間，客群以當地換屋族或是首購族居多，但有部分公寓本身就比較老舊且仍使用桶裝瓦斯，因此單價較低；而屋齡新的小豪宅，單價介於65到70萬之間，吸引內湖地區嚮往清幽居住環境的退休族群或是海歸華僑。侯皓偉進一步說明，文湖街屬於一條倒U字形的山坡地，再往深處的文湖街21巷188弄近福地，即便是10年內的華廈，價格也不如內湖其他區域的公寓來的高，近年年倒吸引一些不在意的年輕首購族以低總價購入。