房市／低率房貸將持續下去　這群人眼光準悄入房市

6月18日央行理監事會議決議利率不變，但其實上次降息一碼之後，五大行庫新承作房貸利率降至1.38%，創歷史新低，對房市起了正向影響，從海外返國的台商、高資產客戶、竹科工程師及自住客，因低利率環境轉而積極購屋，反而帶動新一波買氣。根據信義房屋的購屋意向調查，今年第一季降息後，52%受訪者認為會增加購屋意願。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析表示，降息過後，租屋的租金成本也明顯大於房貸的利息支出，加上國內疫情維持得當與股市止跌回升，帶動近期的房市買氣復甦，預料低利的環境之下，將持續看到市場出現由租轉買的需求與自住客回流。自5月疫情解封後，房市很明顯從4月沉寂轉變成活耀。信義房屋新店中央店店長郭冠廷表示，台灣防疫有目共睹，股市萬點撐住，不少海外台商返台購屋，或者高資產族群選擇資金入房市，降低風險。由於科技產業未受到此波疫情衝擊，竹北房市買氣反倒更熱。信義房屋竹北文興店店長陳世光說，這群高所得的竹科工程師鑑於低利率房貸，增強買房信心，進而激勵竹北行情。除此，受惠北北桃一日生活圈逐步形成，加上房價相對親民，原本交易量不斷攀高的桃園區，近期買氣也升溫。信義房屋大湳店店長王國睿指出，低利率的誘因下，加上綠線捷運動工議題，自住客不斷湧入桃園。