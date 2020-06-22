房市／高雄大順陸橋拆除　老公寓200萬漲至400萬

高雄鐵路地下化工程展開之後，因新設站點、拆除陸橋、鐵軌變身綠園道，交通更加便利且市容變得美觀，促使工程沿線房價走揚。其中，三民區大順陸橋自去年拆除之後，大順路、九如一路一帶的中古華廈房價漲幅顯著，也有老公寓直接從200多萬漲到400多萬；由於未來該區還有捷運黃線議題，專家推估，房價仍有上漲空間。舉例來說，根據今年1、2月實價登錄資料，大順二路631至660號一棟屋齡24年大樓，17樓戶在2月份以每坪16.4萬、總價920萬售出，該戶去年6月曾有交易紀錄，當時每坪單價僅11萬、總價615萬；另如大順二路31至60號，屋齡10年的大樓，15樓戶2月份成交單價20萬、總價885萬，但104年2月交易時，單坪價18.8萬、總價830萬。不只中古華廈、大樓漲幅明顯，信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘說，當地多屋齡30、40年的老公寓和透天，交易價量也有成長。他指出，過去陸橋兩側及兩側巷弄內的產品，因為受陸橋遮蔽，或是易聽到火車噪音，多半乏人問津，但近期詢問度、交易量增加，且有透天從500多萬，轉手賣了600多萬，亦有200多萬的公寓，整理後賣了400多萬，即使沒整理過的物件，也有300多萬的行情，「公寓單價大約從7至11萬，漲到每坪10至14萬，漲幅3到4成！」邱耀弘分析，目前三民區受惠於鐵路地下化、陸橋拆除，交易價量已有成長，未來捷運黃線預計經過建工路、民族路，路線相當於包圍住大順路，且大順路本身也有興建輕軌二期的規劃，未來這些軌道建設如持續推動，在議題發酵下，三民區房價未來仍有成長空間。