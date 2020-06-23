房市／看準台南大橋重劃區人口多　南部最大便利商店進駐

7-11便利商店常常被戲稱為「小7」，但台南大橋重劃區新開了一間7-11，因占地百坪，且不只有便利商店，還有書店、豪華座位區，被戲稱為「BIG7」。專家分析，新開的7-11旁原就有全家、全聯，應是看準當地公共建設多，未來人口有望持續成長。根據永康戶政事務所統計，截至今年5月，大橋重劃區所在的大橋里、東橋里，人口分別有6766、9152人；若看2019年12月與上年年同期人口數，東橋里1年之間人口的成長幅度達13%，是整個永康人口成長比例最多的里。除人口多且成長幅度大，新建的台南市立圖書館總館開幕在即，當地還有砲校遷移等重大建設議題，超商業者因而選擇在大橋二街新設「橋富門市」，6月14日已正式開幕，主打「南部最大的大7」為門市特色。信義房屋永康店店長陳萱蓉笑說，這間7-11是直營店不是加盟店，走進店內，除基本的便利商店功能，還有寬敞座位區，並販售生鮮蔬果、熱壓吐司、生啤酒、彩妝保養品等，另外還有書店區。信義房屋永康店專案經理曾愛真也說，7-11新門市開幕沒幾天，大橋二街常常塞車，都是當地人前往「朝聖」，但事實上，這家7-11因為鄰近大橋國小與許多幼兒園，本來就有一間全家、一間全聯，騎機車1分鐘距離還有另家7-11。曾愛真認為，業者之所以在大橋重劃區密集開店且坪數這麼大，應是看準當地未來發展性。她說明，大橋與東橋地區早年房價低，但受惠南科發展，加上有總圖、砲校遷移等重大公共建設，因此近年無論生活機能或房價，都顯著成長。舉例來說，大約3年前，屋齡2、3年的新成屋，3房平面車位總價約750萬，但如今大約需1000至1100萬，平均單價約落在22至25萬間，幾乎直逼台南市蛋黃區東區的房價。