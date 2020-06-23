房市／COSTCO快開幕　台中松竹站漲多　首購轉2處

信義房屋統計台鐵松竹站週邊住宅均價8年來上漲5成。專家指出，松竹站是雙鐵共構又近台74線，交通機能太好，加上COSTCO下半年即將開幕，以鄰近的G0特區來說，雖多是首購宅產品，但目前3房平面車位總價多在1000萬以上，因此也有不少希望控制購屋預算在千萬內的首購族，改到房價還有1字頭的廍子、太平新光重劃區一帶購屋。據統計，松竹站2018年10月底通車，當年住宅均價首度站上2字頭，去年住宅均價則為20.68萬，相較2012年13.71萬，8年漲了50%。信義房屋文心昌平店店長謝明哲指出，台中捷運綠線預計下半年通車，松竹站將成為台鐵、捷運雙鐵共構的車站，無論是搭火車往彰化、台中、豐原等大站，原本就很方便，未來捷運則可通往文心路沿線，加上鄰近台74線，交通機能非常強勁；此外，當地這兩年來還有COSTCO議題炒熱，使得房價水漲船高。松竹站東側以松竹路為界，松竹路以北為G0特區，以南為單元12重劃區。謝明哲說，G0特區建案主打首購宅，但目前均價已漲至23至25萬，並視建商品牌與品質，部分建案可高於25萬，或是低於20萬，不過一般來說，3房平面車位總價大約都在1000萬以上，且由於土地取得成本越來越高，有的建商每坪甚至以60萬高價購得土地，推估未來新案推出後，開價應該都在3字頭以上，實際成交價也會接近3字頭；至於單元12，原本就主打低密度、高綠覆住宅區，透天多在3000萬以上，大樓均價也站穩3字頭。由於不少首購族希望將購屋預算控制在千萬內，但無論單元12乃至於G0特區，房價逐年攀升，且未來仍呈漲勢，因此謝明哲觀察，不少首購族為1字頭房價，也考慮轉往廍子，或是新光重劃區一帶購屋。此外，網友近期在PTT上熱烈討論G0特區房價與優缺點，對此，謝明哲也說，相較於單元12主打低密度住宅區，G0特區道路較窄是為了更容易形成商圈機能，就像逢甲、一中商圈的道路多半也都不大，「是優點也是缺點」，端看買方喜歡哪一種居住環境。