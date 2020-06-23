房市／鶯歌鳳鳴重劃區跌破3字頭　買方觀望到現在願出手

樹林地政事務所分析鶯歌鳳鳴重劃區交易價量，今年第一季每坪均價、最高及最低成交單價與去年第四季相比，均呈下修。當地房仲業者坦言，年初受到新冠肺炎疫情影響，看屋減少2成，買方心態也趨觀望，進而衝擊交易價量，但如今台灣疫情受到控制，買方漸漸願意出手，屋主讓價意願也不高了。據樹林地政事務所統計，鳳鳴重劃區今年第一季每坪均價26.23萬，比上一季26.67萬略低；每坪單價最高29.65萬，較上一季34.95萬下滑且跌破3字頭。鳳鳴重劃區今年第一季價格呈現下修，住商不動產鶯歌建國加盟店店長吳展碩表示，疫情對於整個鶯歌的房市確造成影響，年初看屋減少約2成，買方更轉趨觀望，期待此波疫情是否會像當年SARS時房價崩跌，因此不願出手；不過，隨著疫情受到控制，買方漸漸回籠，賣方讓價的空間也不高了。吳展碩分析鶯歌的主力產品，市區屋齡25至30年的3房電梯大樓，總價約500至600萬，若有車位約700至800萬，透天1000至1500萬；重劃區內屋齡則都約3年以內，較受年輕人喜愛，3房不含車位的總價帶約800至900萬。甫經歷新冠肺炎疫情攪局，吳展碩認為，鶯歌最大優勢在於價格親民，雖是新北市「最蛋殼」的地區，但擁有火車站，通勤至雙北或是桃竹苗上班都算方便，因此只要市中心蛋黃區房價不跌，預算有限的購屋族仍會被鶯歌房價吸引，在自住需求下，房價大幅下修的可能性不大；但他也說，近期雖有捷運三鶯線的議題，鶯歌既有兩條交流道與火車站，往南至桃竹苗上班的人也不搭捷運，因此推測捷運對於帶動當地觀光的效果，大於幫助通勤的效果。