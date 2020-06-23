房市／租屋處設施損害　房東不得拒絕處理

提前終止住宿契約、電費被房東超額收取和房屋設施損害，房東卻推諉不處理等，均是租屋常見的糾紛，房市專家明確指出，若房屋設備或傢俱等損害，房客應通知房東處理，若房東推諉，則可自行修繕，事後得以從租金抵扣。房東和房客的權利義務常因混淆不清，甚至合約簽訂不夠清楚等，造成租屋糾紛不斷。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，最常發生的租屋糾紛包含房屋修繕費用由誰負擔?以及房客發現傢俱損壞或屋況結構問題，房東不處理；水電及瓦斯費用該如何計算?；房客退租前，房東不滿意屋況而扣抵押金，或遲不退押金等。房屋或附屬設備損害，究竟房東需不需要負擔修繕責任?信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，按照民法及租賃住宅條例的規定，只要修繕責任沒有另行約定，房屋或附屬設備損壞，若不可歸責於房客的事由時，原則由房東負責修繕。但房客也要盡到「善良管理人」的注意義務，得知損壞發生時應馬上通知房東儘速處理，避免災害擴大，若輕忽未即時通知，導致損失嚴重，房客還是需要負擔責任。通知的方式，只要能舉證的，像是簡訊、Email、Line等以文字表示都可運用，但最具有證據效力的，還是以郵寄存證信函的方式為佳。但若已通知房東修繕，卻遲遲不處理的話，曾敬德說，房東未能於房客所訂定相當期限內修繕時，房客得以自行僱工修繕，修繕費用得請求房東支付或由租金扣除。至於若擔憂水電及瓦斯費用被房東多收費，郎美囡建議，可先調查水電瓦斯的合理行情為多少，然而在合約中明訂清楚。租賃新法的規定，電費每度收費不得超過台電所訂的夏季用電量最高級距之每度金額。退租前，房東都會先行確認屋況後，再退還押金，也曾發生過雙方認知不同而產生的爭議。曾敬德表示，雙方可明確規範返還的標準，房客就要將房屋回歸到原始承租的狀態再點退房屋。房客在入住前可拍照記錄，以防雙方對原狀認知產生差距。