房市／北市老宅變夯　安信建經進駐　供免費諮詢

根據內政部不動產資訊平台統計，2020年第一季台北市住宅平均屋齡30年以上建物，以大安區的數量最多，共79,045棟。秉持全民共同推動都市再造的願景，安信建經所屬的全案管理顧問團隊，選擇從老屋數量最多的大安區及鄰近區域開始，於今年5月份進駐信義房屋六張犁店所設立危老重建工作站，免費提供當地住戶諮詢，解決居民對危老的疑惑，不僅協助政府推廣都市翻新的施策，更展現信義房屋的加值服務。內政部為鼓勵民眾申請危險老舊建築重建計畫，在今年5月6日公布條例修正案，獎勵再延5年，安信建經總經理張峰榮表示：「危老重建新制上路後，雖然危老時程獎勵逐年以8％、6％、4％、2％、1％方式遞減，但在110年5月12日前，危老重建基地只要超過60.5坪以上者不會有影響，仍可領取到10%容積獎勵（新增規模容積獎勵2%，加上時程容積獎勵8%），還是鼓勵屋齡30年以上，並領有合法建物使用執照的住戶繼續申請重建。」張峰榮以個案舉例，像是吳興街220巷附近，有4棟屋齡超過30年的兩層透天，土地面積合計130坪，由4位地主共同持有，安信建經的危老推動師顧問團隊分析此案，最高有機會爭取到40%容積獎勵，從原本的2層透天可重建成10層樓的新大樓，平均每位屋主可換到約163.8坪。從實價登錄資訊來看，此案附近成交每坪約85萬元，若套用在此案，總銷將近6億，扣除興建成本、全案管理顧問費後，再加上原有土地價值約計4億，最終地主獲利約2億，不過，此案目前因住戶間的共識尚未成熟，仍在諮詢服務階段。信義房屋六張犁店店長黃俊翔指出，六張犁店服務的商圈範圍涵蓋大安區及信義區，附近有八成左右為屋齡超過30年以上的老舊建物，但住戶大多對危老重建相關知識不足，或缺乏能信任的人協助解決現有的居住環境，因此他在去年向台北市政府建管處提出危老工作站的申請，但危老議題仍屬特殊專業領域，加上法規及獎勵條件不斷增修。